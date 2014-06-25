全球金市：金价上涨，因数据显示美国第一季经济大幅萎缩

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
* 美国第一季GDP下跌2.9%，为五年来最差
* 铂金上涨，因劳资纠纷忧虑持续
路透纽约/伦敦6月25日 - 金价周三小幅上涨，交易商称，之前美国公布第一季经济弱于预期，拖累美元走低，但黄金未能扩大涨幅，暗示部份投资者对金价上日触及两个月高位后获利了结。
美国商务部公布，首季GDP环比年率终值为下滑2.9%，表现为五年最差，上月公布的前值为下滑1.0%。 ，数据公布后黄金作为对冲工具的吸引力增强。
金价在过去四日劲升约4%，周二触及1,325.90美元的两个月高位。金价攀升，因担心伊拉克冲突可能升级，以及市场认为美联储不急于升息，引发对黄金大量回补空头。
1901 GMT，现货金 上扬0.2%，报每盎司1,319.85美元。
美国COMEX-8月期金 收涨1.30美元，报每盎司1,322.60美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。
现货银 上扬0.4%，报每盎司20.95美元。
新加坡即将推出实货交割的黄金衍生品合约，实货交易商对此保持警惕。中国大陆和香港也将于今年推出黄金合约。
现货铂金 上扬0.2%，报每盎司1,466.25美元。现货钯金 攀升0.3%，报每盎司829美元。
南非矿工周五返回铂金矿商Lonmin 的Marikana矿，之前全球三大铂金企业与南非的AMCU工会签署薪资协议，结束为期五个月的罢工。
不过，分析师表示，企业将可能裁员，这可能再次引发纠纷，支撑了铂金系金属(PGM)价格。 ----------------------------1922 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1322.60 1.30 0.1 1305.40 1325.60 126,552 COMEX白银期货 21.171 0.074 0.4 20.760 21.220 35,210 COMEX铂金期货 1473.20 1.30 0.1 1454.80 1477.70 13,712 COMEX钯金期货 833.25 2.85 0.3 822.30 834.75 2,946 现货金 1319.85 2.25 0.2 1311.00 1324.65 现货银 20.950 0.080 0.4 20.740 21.130 现货铂金 1466.25 2.45 0.2 1454.00 1473.00 现货钯金 829.00 2.70 0.3 823.45 832.75(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5