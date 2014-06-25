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市场报道 | 2014年 6月 26日 星期四 05:02 BJT

加拿大股市：基本持稳，能源股上涨抵销美国数据不佳的影响

路透多伦多6月25日 - 加拿大主要股指周三几无变动，因能源股和制药股Valeant Pharmaceuticals 上涨，扶助抵销美国第一季经济大幅萎缩的影响。

数据显示，美国第一季经济表现为五年来最差。

市场没有对伊拉克情势的忧虑作反应。武装份子袭击伊拉克其中一个最大的空军基地，且控制了多个小油田。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升12.28点，或0.08%，报14,974.65点。

10大类股中有五类收高，能源股攀升0.2%，受美国原油价格上涨支撑。工业股升0.3%。

企业消息方面，Valeant表示将举行特别股东会议，希望将批准公司发行新股，此为Valeant寻求并购Allergan Inc 的进一步行动。Valeant股价劲升4.3%。(完)
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