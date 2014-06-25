加拿大股市：基本持稳，能源股上涨抵销美国数据不佳的影响

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透多伦多6月25日 - 加拿大主要股指周三几无变动，因能源股和制药股Valeant Pharmaceuticals 上涨，扶助抵销美国第一季经济大幅萎缩的影响。
数据显示，美国第一季经济表现为五年来最差。
市场没有对伊拉克情势的忧虑作反应。武装份子袭击伊拉克其中一个最大的空军基地，且控制了多个小油田。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升12.28点，或0.08%，报14,974.65点。
10大类股中有五类收高，能源股攀升0.2%，受美国原油价格上涨支撑。工业股升0.3%。
企业消息方面，Valeant表示将举行特别股东会议，希望将批准公司发行新股，此为Valeant寻求并购Allergan Inc 的进一步行动。Valeant股价劲升4.3%。(完)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)