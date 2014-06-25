国际油市：美国原油因容许出口最低炼化的美国凝析油而上涨，布兰特原油下跌

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
* EIA称上周美国原油库存增加
* 伊拉克供应受扰的风险减退
* 美国政府容许出口最低炼化的凝析油
路透纽约6月25日 - 美国原油周三小幅上升，之前美国政府决定容许出口最低炼化的凝析油，而布兰特原油下跌，因对伊拉克供应减少的担忧缓解。
美国原油扭转之前两日下跌的頽势，之前美国联邦政府官员批准出口最低炼化的凝析油，轻微放宽实施40年的美国原油出口禁令。
美国原油的涨势失去部份动能，之前美国能源资料协会(EIA)公布弱于预期的原油库存数据，直指美国原油需求增长可能下滑，且交易商等待摸清楚放宽那些美国凝析油出口规定对油市到底意味着什么。
布兰特原油期货 收低0.46美元，收报每桶114.00美元，因对伊拉克暴力冲突将降低原油出口的忧虑似乎消退。
美国原油期货 收涨0.47美元，收报每桶106.50美元，早盘触及107.50美元，因市场对美国出口凝析油的消息作反应。
布兰特较美国原油价差CL-LCO1=R收窄，收报7.50美元，上周走宽至9.01美元。
美国商务部发言人向路透证实，美国官员已告诉能源公司，如果经过最低炼化，他们可以出口各种凝析油，但该发言人表示，美国原油出口“政策没有改变”。
分析师说，美国容许更多凝析油出口可扶助收紧美国国内市场供应，带动油价上升。
但美国原油缩减升幅，之前EIA称，美国一周原油库存增加174万桶，至3.8809亿桶，预估为减少160万桶。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5