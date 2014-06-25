《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月25日

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 48.68 +0.13 +0.27 2776012
搜狐 56.53 +0.50 +0.89 412479
网易 77.09 -0.53 -0.68 507431
百度 184.46 +3.27 +1.80 4307570
台湾
台湾积体电路 21.03 +0.25 +1.20 1254845
联电 2.40 +0.02 +0.84 180941
日月光 6.35 +0.00 +0.00 166775
硅品精密 8.22 +0.18 +2.24 480370
和信超媒体 1.02 +0.01 +0.99 106503
友达 3.81 +0.03 +0.79 60704
中华电信 32.06 +0.02 +0.06 18626
台湾国际航电 59.95 +0.04 +0.07 1440630
香港
中国移动 48.15 +0.24 +0.50 91954
中国联通 14.97 -0.01 -0.07 67073
中国电信 48.37 -0.87 -1.77 12006
中芯国际 4.09 +0.01 +0.25 105768
电讯盈科 5.71 +0.10 +1.78 1597
(完)
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英股富时指数 德股DAX指数 (整理 张荻；审校 龚芳)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)