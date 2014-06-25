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市场报道 | 2014年 6月 26日 星期四 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.68 +0.13 +0.27 2776012

搜狐 56.53 +0.50 +0.89 412479

网易 77.09 -0.53 -0.68 507431

百度 184.46 +3.27 +1.80 4307570

台湾

台湾积体电路 21.03 +0.25 +1.20 1254845

联电 2.40 +0.02 +0.84 180941

日月光 6.35 +0.00 +0.00 166775

硅品精密 8.22 +0.18 +2.24 480370

和信超媒体 1.02 +0.01 +0.99 106503

友达 3.81 +0.03 +0.79 60704

中华电信 32.06 +0.02 +0.06 18626

台湾国际航电 59.95 +0.04 +0.07 1440630

香港

中国移动 48.15 +0.24 +0.50 91954

中国联通 14.97 -0.01 -0.07 67073

中国电信 48.37 -0.87 -1.77 12006

中芯国际 4.09 +0.01 +0.25 105768

电讯盈科 5.71 +0.10 +1.78 1597

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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