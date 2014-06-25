《焦点》美国经济在第一季大幅崩跌，但目前已重新迈向增长

“非国防资本财订单增加，出货上升，库存也恢复增长。这才是推动生产和就业增长的对症良药，”IHS Global Insight美国分析师Michael Montgomery表示。

第一季消费者支出增幅从3.1%降至1.0%。消费支出在美国经济活动中的比重超过三分之二。

第一季出口下滑8.9%，为五年来最大跌幅，初值为下降6.0%。由此导致的贸易逆差拖累经济增长率减少1.53个百分点。

其他对第一季经济增长构成拖累的因素包括补充库存步伐缓慢、天然气钻探等非住宅建设投资大幅下滑、以及政府的国防支出疲弱。