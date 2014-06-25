澳新经济指标预测--6月26日-7月3日****

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月23日当周 6月26日(四) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 42 39.6 出口 45.6 45.0 贸易收支(亿新西兰元)(较前月) 顺差3 顺差5.34 贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一年 顺差14.3 顺差11.9 6月27日(五) 暂无重要经济数据 6月30日当周 6月29日(日) 2245 新西兰建筑许可 5月 -- +1.5% 6月30日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 6月 -- +0.3% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- +2.9% 0130 澳洲民间信贷 5月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 6月 -- 53.5% 企业自身活动指数 -- 51.0% 6月30日-7月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 49.2 7月1日(二) 0430 澳洲央行利率决定 7月 -- 2.50% 7月2日(三) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 -- 逆差1.22 商品/服务进口 -- +2.0% 商品/服务出口 -1.0% 7月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 49.90 7月3日(四) 0130 澳洲建筑许可 5月 -- -5.6% 0130 澳洲零售销售(较上月) 5月 -- +0.2%(完)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5