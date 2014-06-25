日韩经济指标预测--6月26日-7月3日****

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月23日当周 6月26日(四) 2300 韩国经常帐(亿美元) 5月 -- 盈余98.1 2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -0.5% +0.1% (较上年同期) +0.3% +2.4% 服务业产出(较前月) -- -1.0% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 +2.5% -13.3% (较上年同期) -2.0% -4.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 +3.4% +3.2% 全国整体CPI -- +3.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 +2.8% +2.8% 东京地区整体CPI -- +3.1% 2330 日本求才/求职比 5月 1.08 1.08 失业率 3.6% 3.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -1.8% -4.4% 6月27日(五) 暂无重要经济指标 6月30日当周 6月29日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 -- 77 2350 日本工业生产(较前月) 5月初值 -- -2.8% 工业生产一个月预估 -- +1.7% 工业生产两个月预估 -- -2.0% 6月30日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- +104.9% 房屋开工(较上年同期) -- -3.3% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.9% +1.7% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正15 正17 大型非制造业景气判断指数 正19 正24 小型制造业景气判断指数 负1 正4 小型非制造业景气判断指数 0 正8 大型企业资本支出 +6.0% +0.1% 小型企业资本支出 -19.1% -24.7% 7月1日(二) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.5 0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 +5.1% -1.0% 进口(较上年同期) +9.0% +0.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差53.1 0130 日本加班工资 5月 -- +5.1% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.9 7月2日(三) 暂无重要经济指标 7月3日(四) 暂无重要经济指标(完)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5