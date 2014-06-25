中东情势：伊拉克武装分子夺取几处小油田并袭击空军基地

纽约期市：可可期货价格迫近数年低位，因短期供应充足
路透纽约/伦敦5月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三连续第五日下跌，迫近4月触及的数年低位，因交易商关注全球最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量强劲，且需求乏善可陈。
路透巴格达6月25日 - 就在美国特种部队与情报专家抵达伊拉克，帮助该国安全部队应对愈演愈烈的逊尼派叛乱时，武装人员周三又袭击了伊拉克一个大型空军基地，并夺取了几处小油田的控制权。
伊拉克总理马利基称，他赞成在一周内开始组建新内阁。
他还驳斥了主要为逊尼派政治和宗教人士对成立“全国拯救政府”的呼吁。根据这一建议，政府将挑选领导伊拉克的人选，实际上架空了近三个月前的选举结果。
在伊拉克北部，逊尼派武装人员继续向前推进。这些人由态度强硬的伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)领导，但其中也包括对马利基政权不满的其他逊尼派组织。
他们指责马利基在八年的执政中将逊尼派边缘化。此次冲突可能令伊拉克在美国撤军两年半后陷入分裂。
美国国务卿克里本周到访时，施压伊拉克官员成立“包容性的”政府，并敦促库尔德自治地区领导人站在政府一边。
议会计划在一周内启动根据4月选举结果成立新政府的程序。马利基所属的什叶派所领导的法治国家联盟(State of Law coalition)赢得了议会最多席次，但需要其他什叶派、逊尼派和库尔德组织的支持来组建政府。
路透纽约/伦敦5月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三连续第五日下跌，迫近4月触及的数年低位，因交易商关注全球最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量强劲，且需求乏善可陈。
路透伦敦5月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三重挫3.5%，因库存大增令供应忧虑缓解，且投资人对中国需求的担忧拉低钢铁和铁矿石价格。期铜昨日曾触及三周高位。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。