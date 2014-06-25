中东情势：伊拉克武装分子夺取几处小油田并袭击空军基地

路透巴格达6月25日 - 就在美国特种部队与情报专家抵达伊拉克，帮助该国安全部队应对愈演愈烈的逊尼派叛乱时，武装人员周三又袭击了伊拉克一个大型空军基地，并夺取了几处小油田的控制权。

伊拉克总理马利基称，他赞成在一周内开始组建新内阁。

他还驳斥了主要为逊尼派政治和宗教人士对成立“全国拯救政府”的呼吁。根据这一建议，政府将挑选领导伊拉克的人选，实际上架空了近三个月前的选举结果。

在伊拉克北部，逊尼派武装人员继续向前推进。这些人由态度强硬的伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)领导，但其中也包括对马利基政权不满的其他逊尼派组织。

他们指责马利基在八年的执政中将逊尼派边缘化。此次冲突可能令伊拉克在美国撤军两年半后陷入分裂。

美国国务卿克里本周到访时，施压伊拉克官员成立“包容性的”政府，并敦促库尔德自治地区领导人站在政府一边。

议会计划在一周内启动根据4月选举结果成立新政府的程序。马利基所属的什叶派所领导的法治国家联盟(State of Law coalition)赢得了议会最多席次，但需要其他什叶派、逊尼派和库尔德组织的支持来组建政府。