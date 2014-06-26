中东情势：伊拉克武装分子夺取几处小油田并袭击空军基地

上周五，伊拉克什叶派影响力最大的宗教人物大阿亚图拉阿里·西斯塔尼(Grand Ayatollah Ali al-Sistani)呼吁开始组建政府的进程。

他还警告称，那些主要为逊尼派的政治人士要求在不选举的基础上成立紧急政府，“这是一种违反宪法的政变。”

**叛乱分子控制油田**

美国总统奥巴马已经排除向伊拉克重新派遣地面部队的可能性。他同意派出最多300位美国军事顾问，其中约130位目前已经抵达。这些顾问可能为将来的空袭目标收集信息，不过美国尚未决定是否开始轰炸。

美国国防部新闻发言人、海军少将John Kirby在周二晚间表示，最初派遣的顾问团队包括情报分析人员、后勤专家以及特别行动部队，将成立一个指挥中心。

他称，另外50名美国军事人员预计将在几天内抵达，并另外成立四支评估小组。美国军事人员还将在伊拉克利用有人或无人驾驶飞机进行侦察。

伊拉克国家电视台报导，新抵达的美军事人员同巴格达方面的作战指挥官会面，同意建立联合指挥中心。

巴格达方面争分夺秒的同时，叛乱武装也在加强对逊尼派占多数的省份的控制。

周三，武装分子夺取提克里特以东30公里处的Ajeel石油生产区，一位在这里工作的工程师表示，该生产区至少包括三块小型油田，日产量为2.8万桶。

Ajeel连接两条管线，一条通往土耳其的杰伊汉港，另一条通往拜伊吉炼厂，那里在周三早晨仍然是交战前线。

国家电视台报导，增援部队乘直升机进入炼厂，避免对拜伊吉进行攻击。这座工业基地颇具战略意义，位于巴格达以北200公里。

当地部落首领表示，正在和什叶派领导的政府以及逊尼派武装进行谈判，以便允许他们在伊拉克军队撤出后运营这座工厂。一位政府官员称，巴格达要求这些部落与ISIL和其它逊尼派武装派别脱离关系，帮助保卫工厂。

该工厂自上周三以来一直陷于激战，战事不断拉锯，迄今没有任何一方明显获胜。

据目击者和Yathrib代理市长称，包括ISIL和逊尼派部落同盟的武装分子在巴格达北部90公里处的Yathrib与伊拉克政府军交战，战斗持续到周三早上。他们称有四名武装分子被击毙。

叛军已经包围了附近的一个大型空军基地，并用迫击炮进行轰炸。该基地在美国占领时期被称为“Camp Anaconda”。目击者称，空军基地的三面都被包围。(完)