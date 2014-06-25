EIA库存周报：美国上周原油库存意外增加，油品库存亦告上扬

路透纽约6月25日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，即使炼厂提高产量，美国上周原油库存仍意外增加。

美国上周原油库存 增加170万桶，分析师预估为减少160万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日处理量 增加27.5万桶，受墨西哥湾沿岸炼厂产能利用率上扬4.1个百分点所提振。

美国原油价格 无视于原油库存增加的消息，在该报告出炉后，油价反倒上扬。

“市场受到冲击不大的原因是，这份政府数据仅仅确认昨日出炉的美国石油协会(API)数据，”Price Futures集团分析师Phil Flynn指出。

API周二发布数据显示，上周原油库存增加400万桶。

EIA发布，汽油库存 增加71万桶，路透调查分析师预估为上升150万桶。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加120万桶，预估为上扬90万桶。

EIA指出，交割地库欣原油库存 增加41.6万桶。