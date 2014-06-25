EIA库存周报：美国上周原油库存意外增加，油品库存亦告上扬

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透纽约6月25日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，即使炼厂提高产量，美国上周原油库存仍意外增加。
美国上周原油库存 增加170万桶，分析师预估为减少160万桶。
EIA数据显示，炼厂原油日处理量 增加27.5万桶，受墨西哥湾沿岸炼厂产能利用率上扬4.1个百分点所提振。
美国原油价格 无视于原油库存增加的消息，在该报告出炉后，油价反倒上扬。
“市场受到冲击不大的原因是，这份政府数据仅仅确认昨日出炉的美国石油协会(API)数据，”Price Futures集团分析师Phil Flynn指出。
API周二发布数据显示，上周原油库存增加400万桶。
EIA发布，汽油库存 增加71万桶，路透调查分析师预估为上升150万桶。
EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加120万桶，预估为上扬90万桶。
EIA指出，交割地库欣原油库存 增加41.6万桶。
美国原油日进口量 上周减少9.2万桶。(完) (编译 龚芳; 审校 于春红)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)