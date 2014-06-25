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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 07:24 BJT

国际油市：亚洲柴油现货价差降至近四年最低位，因预计印尼需求低迷

路透香港6月25日 - 亚洲柴油现货价差周三降至2010年11月以来最低位，因交易商预计地区主要进口国印尼的需求将维持低迷。

指标含硫500ppm柴油的现货价差周三估计为负0.38美元，周二为负0.27美元。

据路透数据，2010年11月2日现货价差为负0.40美元。

新加坡一交易商称，“印尼需求不佳源于政府削减燃料补贴、生物柴油比例提高、以及矿业需求下降导致进口减少，”

本地区其他两个消费大国--印度及中国需求疲软，亦打压市场。

航煤现货价差周三估计为负0.23美元，周二为0.25美元。

日本石油连盟公布的统计数据显示，6月21日当周，日本煤油库存减少59,000千升，至144万千升。(完)

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(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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