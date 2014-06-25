国际油市：亚洲柴油现货价差降至近四年最低位，因预计印尼需求低迷

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透香港6月25日 - 亚洲柴油现货价差周三降至2010年11月以来最低位，因交易商预计地区主要进口国印尼的需求将维持低迷。
指标含硫500ppm柴油的现货价差周三估计为负0.38美元，周二为负0.27美元。
据路透数据，2010年11月2日现货价差为负0.40美元。
新加坡一交易商称，“印尼需求不佳源于政府削减燃料补贴、生物柴油比例提高、以及矿业需求下降导致进口减少，”
本地区其他两个消费大国--印度及中国需求疲软，亦打压市场。
航煤现货价差周三估计为负0.23美元，周二为0.25美元。
日本石油连盟公布的统计数据显示，6月21日当周，日本煤油库存减少59,000千升，至144万千升。(完)
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(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5