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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 07:30 BJT

****敬告客户：路透“全球航运”6月25日稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好，

6月25日之“全球航运”收盘报导因英文原稿未发，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请谅解！
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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