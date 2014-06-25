美国与加拿大经济指标预测--6月26日-7月3日****

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月23日当周
6月26日(四)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数 5月 -- +2.5%
1230 美国实质个人支出 5月 -- -0.3%
个人所得 +0.4% +0.3%
PCE物价指数(较前月) -- +0.2%
核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月21日当周 31 31.2
四周均值(万人) -- 31.175
续请失业金人数(万人) 6月14日当周 257 256.1
1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 正10
6月27日(五)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 持平 -0.2%
(较上年同期) +3.8% +3.9%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 82.0 81.2
现况指数 96.0 95.4
预期指数 72.8 72.2
1430 美国ECRI经济领先指标 6月20日当周 -- 135.4
6月30日当周
6月30日(一)
1230 加拿大GDP(较前月) 4月 -- +0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 62.9 65.5
1400 美国成屋待完成销售指数 5月 -- 97.8
成屋待完成销售指数(较前月) +0.8% +0.4%
7月1日(二)
-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 6月 1,640 1,677
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月28日当周 -- +2.0%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月28日当周 -- +3.3%
1345 美国Markit制造业PMI 6月终值 -- 57.5
1400 美国建筑支出 5月 +0.4% +0.2%
1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 47.7
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 55.8 55.4
ISM制造业投入物价分项指数 -- 60.0
ISM制造业就业分项指数 -- 52.8
ISM制造业新订单分项指数 -- 56.9
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 6月 -- 13.1
7月2日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月27日当周 -- 348.1
再融资指数 -- 1,322.6
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 6月 -- 5.2961
1215 美国ADP就业报告(万人) 6月 增加20.5 增加17.9
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 52.2
1345 美国ISM纽约企业活动指数 6月 -- 630.1
1400 美国工厂订单(较上月) 5月 +0.3% +0.7%
耐久财订单(较上月) 5月修正值 -- -1.0%
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- -0.1%
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +0.6%
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +0.7%
7月3日(四)
1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加21.3 增加21.7
民间就业岗位(万个) 增加20.5 增加21.6
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加1.0
失业率 6.3% 6.3%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.5 34.5
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差452 逆差472
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月28日当周 -- --
四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 6月21日当周 -- --
1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 5月 -- 逆差6.4
1345 美国Markit服务业PMI 6月终值 -- 61.2
Markit综合PMI -- 58.4
1400 美国ISM非制造业指数 6月 56.7 56.3
ISM非制造业企业活动指数 -- 62.1
ISM非制造业雇佣指数 -- 52.4
ISM非制造业新订单指数 -- 60.5
ISM非制造业物价指数 -- 61.4
1430 美国ECRI经济领先指标 6月27日当周 -- --
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 徐文焰)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)