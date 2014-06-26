《综述》西方威胁对俄罗斯实施新的制裁，因乌克兰停火协议面临破裂

**"可以考虑制裁"**

德国总理梅克尔明确表示，她也希望普京采取更多行动支持乌总统波罗申科发起的停火。这次停火截至日为本周五。

“情况进展缓慢，”梅克尔对议会表示。“我们一直倾向采取外交解决方案，但如果其他所有办法都没用，可以再次考虑制裁。”

梅克尔、普京、波罗申科和法国总统奥朗德举行了四方电话会谈，讨论乌克兰危机，普京在会谈中呼吁延长停火时间。

波罗申科在基辅宣布，他计划周四向议会提交一份主张加强地区自治的议案，但他没有透露议案的细节。

然而，随着公众要求对直升机被击落做出回应的压力日增，波罗申科能否让和平进程的希望持续到本周末之后还是个未知数。

叛军自封的“顿涅斯克人民共和国”总理Aleksander Boroday在记者会上说：“交战没有停止。整个前线发生了许多违反停火协议的行为...我们的对手在积极地重新调遣军队。”他周一在一次会议上同意停火。

他表示谈判没有意义，双方没有进一步的接触，预计也不会有更多接触。(完)