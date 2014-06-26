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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 08:15 BJT

《全球汇市》美元受到疲弱GDP数据的阻击，但预计只是暂时走软

可惜的是，亚洲市场在欠缺重大经济面消息下，交易又将一片淡静。

接下来的重要数据来自美国，备受美联储关注的通胀数据即将出炉。

在欧洲，英国央行料将宣布严峻举措以抑制快速上涨的房价。英国央行总裁卡尼曾警告，房市是金融稳定最大的国内风险。

欧盟峰会自周四召开，晚间将讨论欧盟长期政策的议程，周五将决定欧盟执委会主席人选。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3628 1.3629 -0.01 -0.85 1.3745

美元/日圆 101.82 101.86 -0.04 -3.30 105.30

欧元/日圆 138.73 138.82 -0.06 -4.15 144.73

美元/瑞郎 0.8928 0.8928 +0.00 +0.00 0.8928

英镑/美元 1.6983 1.6983 +0.00 +2.58 1.6556

美元/加元 1.0718 1.0715 +0.03 +0.92 1.0620

澳元/美元 0.9405 0.9403 +0.02 +5.52 0.8913

新西兰元/美元 0.8734 0.8739 -0.06 +6.43 0.8206

澳元/日圆 95.740 95.780 -0.04 +2.01 93.850

新西兰元/日圆 88.910 89.020 -0.12 +2.89 86.410

英镑/日圆 172.89 172.99 -0.06 -0.83 174.33

澳元/新西兰元 1.0762 1.0759 +0.03 -0.79 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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