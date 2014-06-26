《全球汇市》美元受到疲弱GDP数据的阻击，但预计只是暂时走软

可惜的是，亚洲市场在欠缺重大经济面消息下，交易又将一片淡静。

接下来的重要数据来自美国，备受美联储关注的通胀数据即将出炉。

在欧洲，英国央行料将宣布严峻举措以抑制快速上涨的房价。英国央行总裁卡尼曾警告，房市是金融稳定最大的国内风险。