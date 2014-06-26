《全球汇市》美元受到疲弱GDP数据的阻击，但预计只是暂时走软

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
可惜的是，亚洲市场在欠缺重大经济面消息下，交易又将一片淡静。
接下来的重要数据来自美国，备受美联储关注的通胀数据即将出炉。
在欧洲，英国央行料将宣布严峻举措以抑制快速上涨的房价。英国央行总裁卡尼曾警告，房市是金融稳定最大的国内风险。
欧盟峰会自周四召开，晚间将讨论欧盟长期政策的议程，周五将决定欧盟执委会主席人选。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3628 1.3629 -0.01 -0.85 1.3745
美元/日圆 101.82 101.86 -0.04 -3.30 105.30
欧元/日圆 138.73 138.82 -0.06 -4.15 144.73
美元/瑞郎 0.8928 0.8928 +0.00 +0.00 0.8928
英镑/美元 1.6983 1.6983 +0.00 +2.58 1.6556
美元/加元 1.0718 1.0715 +0.03 +0.92 1.0620
澳元/美元 0.9405 0.9403 +0.02 +5.52 0.8913
新西兰元/美元 0.8734 0.8739 -0.06 +6.43 0.8206
澳元/日圆 95.740 95.780 -0.04 +2.01 93.850
新西兰元/日圆 88.910 89.020 -0.12 +2.89 86.410
英镑/日圆 172.89 172.99 -0.06 -0.83 174.33
澳元/新西兰元 1.0762 1.0759 +0.03 -0.79 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/杜明霞/石冠兰/戴素萍 审校 王兴亚/龚芳)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。