美国个股：IBM向联想集团出售低端服务器业务因安全顾虑悬而未决--WSJ

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透6月25日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士的话称，IBM 以23亿美元将旗下低端服务器(伺服器)业务出售给中国联想集团 的计划，目前处于悬而未决状态，因美国政府还要调查与国家安全有关的事宜。
该报纸报导称，美国安全官员及美国外资审议委员会(CFIUS)成员担心，IBM x86服务器可能被中国间谍远程侵入或被盗用。该服务器用于通讯网络及支持美国国防部网络的数据中心。
报导称，美国政府官员还担心售出后的服务器可能被组合在一起，成为一台功能强大的电脑。
消息人士告诉华尔街日报，IBM和联想集团将努力说服CFIUS打消对服务器维护的担忧，并表示在售后“很长一段时间内”，IBM将代联想集团提供维护服务。
彭博本月稍早报导，IBM和联想集团均重新提出了批准该交易的申请，以赢得更多时间。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G