中国个股：金证股份与腾讯合推定制版营销QQ，分享金融IT服务市场

路透上海6月26日 - 在阿里巴巴董事局主席马云收购金融IT服务商恒生集团后，腾讯有所回应。中国深圳市金证科技股份有限公司 周四公告称，已与腾讯 签署合作协议，共同在互联网金融领域推出定制版营销QQ产品，分享金融IT服务市场。

公告显示，根据协议，腾讯提供营销QQ版本及稳定的消息通道服务，金证股份则按最终用户的需求，进行定制版营销QQ的研发及相关市场开发、渠道拓展、销售、系统实施、售后服务等工作。而定制版营销QQ主要用户为金融行业：包括证券、信托、银行、保险、基金等。

金证股份在推广给最终用户，并收购相关费用后，将按约定标准向腾讯支付分成收益。金证股份推向最终用户的营销QQ部分与最终用户签订的使用期限为一年。 金证股份指出，此次合作将有利于金证股份培养互联网金融技术研发人才，扩大公司互联网金融服务领域。同时通过此次合作，有助于双方建立更为紧密、长远的合作关系。

恒生电子 4月曾公告称，其大股东杭州恒生电子集团所有17名股东已将所持股权全数出售给阿里巴巴集团IPO-ALIB.N主席马云旗下公司浙江融信，出售价格约32.99亿元人民币。