中国个股：金证股份与腾讯合推定制版营销QQ，分享金融IT服务市场

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透上海6月26日 - 在阿里巴巴董事局主席马云收购金融IT服务商恒生集团后，腾讯有所回应。中国深圳市金证科技股份有限公司 周四公告称，已与腾讯 签署合作协议，共同在互联网金融领域推出定制版营销QQ产品，分享金融IT服务市场。
公告显示，根据协议，腾讯提供营销QQ版本及稳定的消息通道服务，金证股份则按最终用户的需求，进行定制版营销QQ的研发及相关市场开发、渠道拓展、销售、系统实施、售后服务等工作。而定制版营销QQ主要用户为金融行业：包括证券、信托、银行、保险、基金等。
金证股份在推广给最终用户，并收购相关费用后，将按约定标准向腾讯支付分成收益。金证股份推向最终用户的营销QQ部分与最终用户签订的使用期限为一年。 金证股份指出，此次合作将有利于金证股份培养互联网金融技术研发人才，扩大公司互联网金融服务领域。同时通过此次合作，有助于双方建立更为紧密、长远的合作关系。
恒生电子 4月曾公告称，其大股东杭州恒生电子集团所有17名股东已将所持股权全数出售给阿里巴巴集团IPO-ALIB.N主席马云旗下公司浙江融信，出售价格约32.99亿元人民币。
金证股份周三收报32.77元，过去一个月累计上涨23.4%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G