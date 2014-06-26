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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 08:04 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆可能测试172日圆支撑位

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* 英镑/日圆周二日线收在关键水准173.4日圆下方，是走弱的信号

* 下一个关键支撑位为50日移动均线所在的172日圆，这同时也是突破三角形趋势线的位置

* 要维持看多前景，多头需要守住172水准

* 若日线明确收在172日圆下方，则有可能下试170水准

* 相关技术图形： link.reuters.com/qum32w

(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)
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