《中国报摘》--中国证券报6月26日

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署做好粮食收储和仓储设施建设工作，研究决定完善农产品价格和市场调控机制，确定促进产业转移和重点产业布局调整的政策措施，引导部分产业向中西部有序转移。
* 其他:
--“微刺激”加码，黑龙江省近日出台稳增长措施，计划在铁路、民航、水利等领域投资3,000多亿元人民币；四川省成都市也出台稳增长的22条措施，以稳定投资、促进消费、推动经济转型升级。
--记者获悉，中石油集团日前会议通过了相关实施办法，拟推进油气管网设施公平开放，此将打破油气管网垄断。
--金证股份 公告称与腾讯 签署合作协议，腾讯提供营销QQ版本及稳定的消息通道服务，金证股份按用户需求在腾讯提供的QQ版本上进行定制版营销QQ的研发及市场开发。
--腾讯企业QQ理财服务平台正式上线，多家券商首批接入平台，从目前看，中山证券、国金证券等多家中小券商均和腾讯达成合作协议。
--呼和浩特市房地产开发监督管理处官网周三挂出相关文件，称将取消商品房销售方案备案制度，居民购买商品住房（含二套住房）不再要求提供住房套数查询证明；不过午后该文件被删除。该市房管处相关人士表示，文件有两个字打印错误，需要重新发布。业内人士认为，官网删除文件或是因舆论压力。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 黄凯)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G