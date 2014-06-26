《美国上市公司业绩公布日程表》--6月26日至7月3日

标题新闻：2月美国汽油日需求同比减少2.4%或21.8万桶，至898.8万桶，连降第二个月-EIA
EIA：能源资料协会 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
汤森路透6月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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6月26日 BMO Q3 2014 埃森哲(Accenture) 1.21 21 1.14
6月26日 BMO Q4 2014 ConAgra Foods 0.57 12 0.60
6月26日 BMO Q2 2014 Lennar Corp. 0.66 22 0.61
6月26日 BMO Q2 2014 McCormick & Company, Inc. 0.62 10 0.59
6月26日 AMC Q4 2014 耐克(Nike) 0.75 26 0.76
7月 2日 BMO Q4 2014 Paychex 0.40 20 0.38
7月 2日 BMO Q1 2015 Constellation Brands, Inc. 0.92 9 0.38
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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