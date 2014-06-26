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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月26日

路透香港6月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较
.(1美元=7.7513港元 )
    
    美国股市周三上涨，道琼工业指数 收高49.38点，或0.29%，至16,867.51点；制药股领
涨，且最高法院的裁决提振大型广电企业股的表现。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅      成交量  ADR折合每股普通股 较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       174.270    0.31      16166            13.508       0.21
 中国铝业                       9.050    0.11       8716             2.806       0.93
 中国移动                      48.150    0.50      91954            74.645       0.13
 中国人寿                      39.430    0.31      19256            20.376       0.37
 中石油                       123.950    0.44      18557             9.608       0.29
 中石化                        93.470    1.06      29960             7.245       0.63
 汇丰控股            <HSBC.K   51.230   -0.19    1273113            79.420      -0.29
 中电信                        48.370   -1.77      12006             3.749       0.25
 中国联通                      14.970   -0.07      67073            11.604      -0.14
 兖州煤业                       7.650    0.13       9211             5.930      -0.34
 华能国际                      43.250    0.84       9833             8.381       0.37
 南方航空                      15.270    0.79       4453             2.367      -0.12
 东方航空                      15.550    0.58       2210             2.411       0.44
 中芯国际                       4.090    0.25     105768             0.634       0.64(
 完)
 
 (整理　梁慧仪)
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