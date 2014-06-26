《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月26日

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透香港6月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较 .(1美元=7.7513港元 ) 美国股市周三上涨，道琼工业指数 收高49.38点，或0.29%，至16,867.51点；制药股领 涨，且最高法院的裁决提振大型广电企业股的表现。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢 价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 174.270 0.31 16166 13.508 0.21 中国铝业 9.050 0.11 8716 2.806 0.93 中国移动 48.150 0.50 91954 74.645 0.13 中国人寿 39.430 0.31 19256 20.376 0.37 中石油 123.950 0.44 18557 9.608 0.29 中石化 93.470 1.06 29960 7.245 0.63 汇丰控股 <HSBC.K 51.230 -0.19 1273113 79.420 -0.29 中电信 48.370 -1.77 12006 3.749 0.25 中国联通 14.970 -0.07 67073 11.604 -0.14 兖州煤业 7.650 0.13 9211 5.930 -0.34 华能国际 43.250 0.84 9833 8.381 0.37 南方航空 15.270 0.79 4453 2.367 -0.12 东方航空 15.550 0.58 2210 2.411 0.44 中芯国际 4.090 0.25 105768 0.634 0.64( 完) (整理 梁慧仪)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G