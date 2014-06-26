金砖国家：6月25日股汇市收盘纵览

路透6月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月25日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三收报1,041.78点。

中国股市：沪综指缩量收跌，新股即将上市投资者信心显不足

香港股市：恒生国企指数跌至一个月收盘低位，因金融保险股走软

中国汇市：人民币收创逾两周低位，大额购汇遭压制区间波动料持续

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拉美股市：巴西股指 下跌1.58%至53,425.74点。国营石油公司Petrobras持续下跌，因担心政府决定向该公司出售新的离岸石油开采权，将使其原本就庞大的债务和疲弱表现承受压力。

拉美汇市：巴西雷亚尔因央行维持干预政策而上涨，美国数据提振风险意愿

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南非股市：下跌1%，Anglo American Platinum 领跌，在矿业结束五个月的罢工后，投资人仍对产业的情况感到担忧。指标Top-40绩优股指数 下跌1.06%至45,383点；综合指数 跌1.06%至50,350点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因南非铂金业矿工返回工作岗位

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印度股市：六个交易日来第五日下跌，Reliance Industries 等绩优股受挫于6月衍生性商品周四到期前的审慎气氛，伊拉克更多动荡的担忧则促使投资人缩减部位。指标BSE指数 下跌0.22%或55.16点，报25,313.74点；NSE指数 跌0.14%或10.95点，报7,569.25点。

印度汇市：印度卢比触及一周低位，其他亚币和亚股下跌带来压力，但Reliance communications 释股带来良好的美元资金流入，协助卢比最终小幅收升。卢比兑美元 收报60.1250/1350，盘中一度低见60.3850，为6月18日以来最低位，周二为60.1325/1425。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌2.04%，报752.77点。