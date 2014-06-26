《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月26日

*工商时报：

--捐地换容积制度可能走入历史。内政部营建署昨日召开〞容积移转折缴代金制度〞座谈会，未来拟修法让基地所有权人，采捐赠公设保留地办理容积移转外，也可选择以折缴代金方式办理，一定期间内取消捐地方式，预计给地主、业者三年缓冲期。

--经济部政务次长杜紫军今日率团前往北京，参加APEC(亚洲太平洋经济合作组织)矿业论坛活动。台湾中油、台电将以矿业界代表一同赴北京，将参加APEC矿业部长会议期间之双边会议，参与原油及煤矿等议题讨论。

--今年上半年台湾地区的银行联贷初步统计结果出炉，前五大依序为合库、台银、台新、富邦、土银，其中，合库、台银均拿下15.4%的联贷市占地位，并由合库夺冠。

*经济日报：

--财政部长张盛和及金管会主委曾铭宗昨日首度听取兆丰金 提出的公股金融机构合并的评估报告，在兆丰金提出的32项指标中，合适对象排序都不同，而排名较前面、出线机率较多的，主要是第一金 、华南金 及合库金 。

--鸿海 昨天举行股东会，郭台铭说，自己现在花80%的时间在看往后五年的产品布局。他并更新鸿海的产品线布局蓝图，从〞八屏〞扩充为〞11屏〞，新增电动车、机器人和穿戴型装置，11屏全部串起来，将变成时下最热门的物联网。

--新加坡私募基金首峰资金管理(Alpha Investment Partners)以上看110亿台币买下北市庆城福华大楼，画下外资购买台北市不动产最高交易金额纪录。

--各银行大陆第二分行正加紧筹备工作，但一银成都分行、彰银 东莞分行，评估最快要7月下旬开业，甚至可能与华银上海分行一样，都要等到第3季底前再对外营运。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。