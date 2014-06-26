《全球重要经济事件一览表》--6月26日-7月3日

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6月26日(四)

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“货币政策和收入不均”发表讲话。

伦敦--英国央行发布半年金融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会(0930)。

美国林奇堡--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在当地一大学活动上发表“向人才投资的经济战略”讲话(1230)。

华盛顿--美国财政部长杰克卢为第五届经适房年度峰会(Home Affordable Fifth Anniversary Summit)致闭幕词(2045)。

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至6月27日)。

瑞士琉森--以“债务”为主题的第13届国际清算银行年会召开(至6月27日)。

6月27日(五)

波兰华沙--加拿大财长奥利佛在国际商会(International Group of Chambers of Commerce)发表讲话(0600)。

6月29日(日)

苏黎世--国际清算银行(BIS)公布年度报告。

6月30日(一)

美国爱达荷--蒙大拿和犹他州银行家协会2014年会议(至7月2日)。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在会议第二天发表讲话。

7月1日(二)

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在亚当斯密研究所(Adam Smith Institute)的“商业午餐会”上发表讲话。

法兰克福--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对外国记者协会(Foreign Press Association)发表讲话(0930)。

悉尼--澳洲央行召开利率会议。

7月2日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦在国际货币基金组织(IMF)举行的活动上发表演讲(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至7月3日)。

伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在金融时报举办的一次活动上发表讲话(1105)。

7月3日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会召开会议，随后将公布利率决定并召开新闻发布会(1145)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。

澳洲霍巴特--澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话(0100)。

墨尔本--2014年经济与社会展望大会召开(至7月4日)。发言者包括：澳洲国库部长霍基、澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis和澳洲央行助理总裁Malcolm Edey。

柏林--欧洲央行总裁德拉吉与德国央行总裁魏德曼将在德国基督教民主党(CDU)组织的Wirtschaftstag会议上讲话(1715)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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