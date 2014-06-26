台湾金融：兆丰金已向财政部报告公股金融机构合并评估--报载

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
路透台北6月26日 - 台湾经济日报周四指出，财政部长张盛和及金管会主委曾铭宗昨日首度听取兆丰金 提出的公股金融机构合并评估报告，众多指标中，合并对象出线机率较高的，主要是第一金 、华南金 及合库金 。
经济日报引述张盛和表示，兆丰金昨天提出的评估报告完全没有提到整并的具体对象，财政部下周要再听第一金的评估报告，等听完第一金的报告后再议。
报导指出，财政部与金管会昨天上午到兆丰金听取董事长蔡友才提出的评估报告，兆丰金从11个面向、28个项目、32项指标去评估、分析，工程相当浩大，但究竟那家才是合适对象，并没有提出具体答案。
报导称，兆丰金透过32个指标，包括分行家数变化、并购成本，以及合并后EPS(每股纯益)、ROE(净值报酬率)、ROA(资产报酬率)变化等，分析合并后的变化，每项指标合适的银行排序都不同。列入评估排序的公股金融机构，扣除公营的台银、土银后，包括第一金、华南金、合库金、台企银 及彰银 共五家，例如不确定因素最高者，最大股东是民股的彰银就列在前面。
在各项指标中，排名最佳、出线最多的，主要还是第一金、华南金及合库金三家。兆丰金报告中提到，目前最缺的产品线是人寿、消金、财管等业务，像五家评比的银行中，消金强、又有寿险的合库、一银这几项就名列前面。未来有确定对象后，还要花一年透过财顾作进一步评估、规划。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。