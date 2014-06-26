台湾金融：兆丰金已向财政部报告公股金融机构合并评估--报载

路透台北6月26日 - 台湾经济日报周四指出，财政部长张盛和及金管会主委曾铭宗昨日首度听取兆丰金 提出的公股金融机构合并评估报告，众多指标中，合并对象出线机率较高的，主要是第一金 、华南金 及合库金 。

经济日报引述张盛和表示，兆丰金昨天提出的评估报告完全没有提到整并的具体对象，财政部下周要再听第一金的评估报告，等听完第一金的报告后再议。

报导指出，财政部与金管会昨天上午到兆丰金听取董事长蔡友才提出的评估报告，兆丰金从11个面向、28个项目、32项指标去评估、分析，工程相当浩大，但究竟那家才是合适对象，并没有提出具体答案。

报导称，兆丰金透过32个指标，包括分行家数变化、并购成本，以及合并后EPS(每股纯益)、ROE(净值报酬率)、ROA(资产报酬率)变化等，分析合并后的变化，每项指标合适的银行排序都不同。列入评估排序的公股金融机构，扣除公营的台银、土银后，包括第一金、华南金、合库金、台企银 及彰银 共五家，例如不确定因素最高者，最大股东是民股的彰银就列在前面。