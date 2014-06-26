《香港报摘》--其他报纸重要消息6月26日

* 明报：

--澳门经济财政司长谭伯源昨日澄清，当局决定赌场范围内的珠宝金行在下月起不能再增加新的银联刷卡机，但没有要求珠宝金行停止营运或者搬迁。

--交银国际昨日将2014年内地经济增长由7.5%下调至7.3%，主要因内地房地产市场陷入调整，该行并提醒市场有可能进入恶性循环的风险。

* 星岛日报：

--华南城 日前与股东腾讯 签订合作备忘录落实在电子商务合作细节。华南城首席财务总监冯星航表示，冀望包括电子商贸、物流仓储服务等在内的经常性业务，三年后的收入由现时的6.56亿港元，增至15至20亿港元。

* 苹果日报：

--上周五破纪录接获18份标书的马鞍山马锦街住宅限量地，由宏安 联同锦华实业集团合作以7.038亿港元夺得，以可建楼面约20.02万平方尺计算，即每尺楼面地价约3,515港元，属市场预期之内。

* 东方日报：

--南华集团 宣布卖壳予内房企业。该公司通告指，控股股东以每股折让价42.26%，向东胜置业出售公司65%股权，作价约3.25亿港元。东胜置业将向其他股东提全面性收购，涉及资金1.75亿港元。

＊ 文汇报：

--光明食品集团上海东海公司联合上海海港新城房地产有限公司，昨日以3.57亿元人民币底价竞得浦东新区南汇新城主城区地块，楼板价为8,100元/平方米。

--创维数码 副总裁兼董事刘棠枝表示，集团今年的彩电销售目标为1,200万台，按年增加5.7%，其中内地市场占900万台。

* 大公报：

--华润置地 宣布，昨日成功投得南京市浦口区一幅土地，代价为34.8亿元人民币。该土地地面面积达27.9万平方米，属混合用地和二类居住用地。（完）