《中国重要政经日程》--6月26日

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
==========================今日重要政经日程==========================
6/26（周四）
--2014年《生态城市绿皮书》新闻发布会在中国社会科学院第一报告厅举行。
--2014（第三届）中国财务管理全球论坛在中国人民大学校内举行。
--国新办就职业教育改革与发展情况举行发布会。
==========================近期重要政经日程==========================
*6/28（周六）
--“中国经济增长与周期国际高峰论坛”定于2014年6月28－29日在北京召开。
6/29（周日）
--第一届新金融联盟峰会在北京举行。
7/04（周五）
--2014外滩国际金融峰会在上海举行。
7/07（周一）
--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。
7/19（周六）
--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。
7/23（周三）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。
7/29（周六）
--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。
8/28（周四）
--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明； 审校 沈燕)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G