《中国报摘》--其他报纸重要消息6月26日

**上海证券报**

--险资权益类投资占比在维持了近一年的月度10%水平后，终于破位。中国保监会网站数据显示，前五月，保险业股票和证券投资基金8,141.13亿元人民币，占比9.82%，其他投资则稳步上扬。

--记者获悉，阿里巴巴IPO-ALIB.N控股的天弘基金员工持股方案基本敲定，不日将公告，或将成为公募基金公司中首家实现高管和员工持股的公司，不过员工持股计划并非如外界误读是“全员持股”，只是“在未来时间内全体员工均有机会”。

--记者通过中国期货业协会下发的第51期理事会通讯了解到，中期协近期对东航期货有关“零佣金”作出“公开谴责”的最终纪律惩戒。

**第一财经日报**

--全国人大常委会原副委员长成思危表示，个人估计人民币国际化在10年内基本实现，目前应推动三方面工作，改革汇率制度、资本项下可兑换以及资本项下开放。

**21世纪经济报道**

--继永续债、并购债和自发自还地方债之后，银行间债市将试水一类新债券品种，即项目收益票据，该债券被视为交易商协会在银行间债市推出的类市政债，将填补准公益无确定现金流项目在银行间市场融资的空白，值得注意的是，还款来源以项目未来收益为主，地方政府将不为其买单，也不为其提供隐性担保。（完）