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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 09:11 BJT

中信期货：中国期指持仓增减交替，套利资金布局空单

以下内容节选自6月26日的《期货日报》：

期指市场最近几天呈现阴阳交替的走势，持仓量也同样出现增减交替的状态。显示在短期的盘整中，多空资金都有些犹豫。不过在多空因素交织中，空方并没有加码，期指短期压力略微呈现缓和。

看主力席位，最近两天主力略显分化。中信期货席位连续三天分别减仓空单1,308手、1,343手和267手。不过海通期货席位依旧较为坚决，在上周五大幅加仓空单3,450手后，本周三天仅微幅减仓395手、200手和87手。如果从前20席位空头绝对头寸看，本周还是略有下降，整体表现出空方压力略微缓和迹象。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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