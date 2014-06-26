期货日报：三季度中国铁矿石变盘回升的概率较大

以下内容节选自6月26日的《期货日报》：

目前，铁矿石市场面临的压力主要有两个方面：一是铁矿石供应增速维持在10%以上，而需求增速仅有2%，供需严重不平衡；二是进口铁矿石港口库存持续攀升，并且，铁矿石港口库存更多地是融资需求而非产业需求，这部分融资需求变数大，对铁矿石价格易形成明显压制。

但从宏观领先指标、房地产市场、钢价和矿价的相对关系、融资矿变化等方面看，三季度是铁矿石市场发生重大变化的时间点。预计潜伏利好因素将对铁矿石市场产生积极作用。

未来2-3个月是值得关注的时间点。宏观经济可能结束振荡出现明显回升，房地产销售面积可能结束下行重新上涨，从而带动新开工面积回升和钢材需求增加，进而带动铁矿石价格回升。总体来看，三季度铁矿石价格变盘回升的概率较大。(完)

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