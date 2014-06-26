期货日报：三季度中国铁矿石变盘回升的概率较大

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
以下内容节选自6月26日的《期货日报》：
目前，铁矿石市场面临的压力主要有两个方面：一是铁矿石供应增速维持在10%以上，而需求增速仅有2%，供需严重不平衡；二是进口铁矿石港口库存持续攀升，并且，铁矿石港口库存更多地是融资需求而非产业需求，这部分融资需求变数大，对铁矿石价格易形成明显压制。
但从宏观领先指标、房地产市场、钢价和矿价的相对关系、融资矿变化等方面看，三季度是铁矿石市场发生重大变化的时间点。预计潜伏利好因素将对铁矿石市场产生积极作用。
未来2-3个月是值得关注的时间点。宏观经济可能结束振荡出现明显回升，房地产销售面积可能结束下行重新上涨，从而带动新开工面积回升和钢材需求增加，进而带动铁矿石价格回升。总体来看，三季度铁矿石价格变盘回升的概率较大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G