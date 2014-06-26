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货币新闻 | 2014年 6月 26日 星期四 09:24 BJT

芝加哥期市：小麦期货小升，延续涨势至第二日

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 585.25 1.00 +0.17% +2.50% 616.63 29

CBOT玉米 440.75 -0.25 -0.06% -0.51% 457.87 35

CBOT大豆 1229.75 0.75 +0.06% +0.43% 1267.09 42

CBOT稻米 $13.72 $0.04 +0.29% +0.15% $13.88 62

美国原油 $106.69 $0.19 +0.18% +0.62% $104.39 63

汇率

欧元/美元 $1.363 $0.000 +0.02% +0.20%

美元/澳元 0.941 0.000 +0.04% +0.48%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/徐文焰；审校 许娜/杜明霞)
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