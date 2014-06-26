芝加哥期市：小麦期货小升，延续涨势至第二日

标题新闻：2月美国汽油日需求同比减少2.4%或21.8万桶，至898.8万桶，连降第二个月-EIA
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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 585.25 1.00 +0.17% +2.50% 616.63 29
CBOT玉米 440.75 -0.25 -0.06% -0.51% 457.87 35
CBOT大豆 1229.75 0.75 +0.06% +0.43% 1267.09 42
CBOT稻米 $13.72 $0.04 +0.29% +0.15% $13.88 62
美国原油 $106.69 $0.19 +0.18% +0.62% $104.39 63
汇率
欧元/美元 $1.363 $0.000 +0.02% +0.20%
美元/澳元 0.941 0.000 +0.04% +0.48%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/徐文焰；审校 许娜/杜明霞)
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路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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