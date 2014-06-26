格林大华期货：郑糖呈现振荡盘升走势，多头稍占优势

以下内容节选自6月26日的《期货日报》：

6月以来，糖价经历了快速下探又迅速回升的行情，国际原糖和郑糖期价<0#CSR:>均无法形成有效的突破行情，双双重归振荡格局。一方面库存庞大压力挥之不去，另一方面季节性特征所带来的需求支撑不容小觑，这是国际国内糖价长期处于振荡格局的主要原因。

总体看来，当前糖市既有压力又有支撑，支撑比重略大。从期货市场情况来看，持仓方面，目前郑糖总持仓量在97万手左右，较5月中旬最高时的123万手，减少了26万手，减幅达到21%，显示市场多头信心的恢复仍不理想。技术上，郑糖指数合约日K线图显示，进入2014年以来，郑糖期价基本呈现出振荡盘升的走势特征，且周K线已经上穿长期下跌趋势压力线，并站稳在60周均线上方，表明多头稍占优势。因此，在振荡区间内采取中短线做多的策略更为稳妥。(完)

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