格林大华期货：郑糖呈现振荡盘升走势，多头稍占优势

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
以下内容节选自6月26日的《期货日报》：
6月以来，糖价经历了快速下探又迅速回升的行情，国际原糖和郑糖期价<0#CSR:>均无法形成有效的突破行情，双双重归振荡格局。一方面库存庞大压力挥之不去，另一方面季节性特征所带来的需求支撑不容小觑，这是国际国内糖价长期处于振荡格局的主要原因。
总体看来，当前糖市既有压力又有支撑，支撑比重略大。从期货市场情况来看，持仓方面，目前郑糖总持仓量在97万手左右，较5月中旬最高时的123万手，减少了26万手，减幅达到21%，显示市场多头信心的恢复仍不理想。技术上，郑糖指数合约日K线图显示，进入2014年以来，郑糖期价基本呈现出振荡盘升的走势特征，且周K线已经上穿长期下跌趋势压力线，并站稳在60周均线上方，表明多头稍占优势。因此，在振荡区间内采取中短线做多的策略更为稳妥。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G