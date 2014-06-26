版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 09:23 BJT

离岸人民币：恒生银行(中国)三年期点心债以3.25%定价，较指导利率低10基点

路透香港6月26日 - 根据销售文件，恒生银行（中国）三年期点心债周三晚间定价，票息为3.25%，较指导利率低10基点。

该债券先以3.35%在市场询价，最终发行10亿元，获15亿元、58帐户认购，认购倍数1.5；按区域分，香港投资人认购最多，占75%，其次是马来西亚10%，新加坡9%，台湾4%，其他2%。

按投资者结构，银行43%，资产管理31%，私人银行16%，其他10%。

恒生银行（中国）是香港恒生银行 全资附属公司，发行人评级为：穆迪“A3”/标普“AA-”。

融资用途为一般财务运用以及其他营运所用。债券将香港交易所挂牌，7月3日交割，2017年7月3日到期。

汇丰为唯一承销商。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐