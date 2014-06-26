离岸人民币：恒生银行(中国)三年期点心债以3.25%定价，较指导利率低10基点

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透香港6月26日 - 根据销售文件，恒生银行（中国）三年期点心债周三晚间定价，票息为3.25%，较指导利率低10基点。
该债券先以3.35%在市场询价，最终发行10亿元，获15亿元、58帐户认购，认购倍数1.5；按区域分，香港投资人认购最多，占75%，其次是马来西亚10%，新加坡9%，台湾4%，其他2%。
按投资者结构，银行43%，资产管理31%，私人银行16%，其他10%。
恒生银行（中国）是香港恒生银行 全资附属公司，发行人评级为：穆迪“A3”/标普“AA-”。
融资用途为一般财务运用以及其他营运所用。债券将香港交易所挂牌，7月3日交割，2017年7月3日到期。
汇丰为唯一承销商。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G