港报社评：安倍「第三箭」乏劲，改革陷强弩之末--信报6月26日

日本内阁府前天傍晚通过经济新增长战略计划，推动所谓「安倍经济学第三支箭」的结构改革，重点包括削减企业税、增加劳动人口、提高机械设备的生产能力等逾200多项内容，尽管瞄准了日本经济的结构性问题，但由于改革范围过广；而且项目从立法到执行，既要面对抵制压力，也需经一个漫长过程，故「第三支箭」能否推动经济持续增长，关键在于能否打破具体落实的巨大障碍。

这个新战略蓝图，最受注目的焦点包括降低企业税和改革政府退休金投资基金（GPIF），未来7年，政府把企业税下调至30%以下，增加企业利润；另一方面，重新将规模庞大的政府退休金投资基金资源多投向股市，推高资产价格，冀达到摆脱通缩、同时使经济形成良性发展循环的效果。

诚然，措施是对焦了经济的结构问题。然而，降低企业税将导致官方财政收入减少，势必令日本政府沉重的债务负担百上加斤。

目前，日本政府的公共债务与国内生产总值之比，已高至250%令人咋舌的水平。安倍现提出削减企业税，然而无法说出调降的幅度细节和时间表，反映减企业税不仅困难重重，其影响更牵一发动全身。

可以说，「第三支箭」似呈现强弩之末；在农政改革等争议性领域，改革内容点到即止，难怪市场对安倍政府推动结构改革的成效，始终缺乏充足信心。

随着消费税提高后，第二季度增速明显放缓，若政府明年再将消费税率上调至10%，势必打击国民消费意欲，使经济有再次陷入通缩循环之虞，而安倍政府所提出新增长战略和长期政策蓝图的措施，恐怕亦远水难救近火。