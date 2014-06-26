国际油市：美国原油价格升向107美元，受乐观出口前景激励

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，即使炼厂提高产量，美国上周原油库存仍意外增加。美国上周原油库存 增加170万桶，分析师预估为减少160万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日处理量 增加27.5万桶，受墨西哥湾沿岸炼厂产能利用率上扬4.1个百分点所提振。美国原油日进口量 上周减少9.2万桶。

就在美国特种部队与情报专家抵达伊拉克，帮助该国安全部队应对愈演愈烈的逊尼派叛乱时，武装人员周三又袭击了伊拉克一个大型空军基地，并夺取了几处小油田的控制权。

美国总统奥巴马已经排除向伊拉克重新派遣地面部队的可能性。他同意派出最多300位美国军事顾问，其中约130位目前已经抵达。这些顾问可能为将来的空袭目标收集信息，不过美国尚未决定是否开始轰炸。

伊拉克自治的库尔德地区(Kurds)天然资源部长Ashti Hawrami周三对路透表示，计划在2015年底前将日石油出口量增加七倍至100万桶。

Enterprise Products Partners周三表示，随时可以开始出口凝析油。该公司是周二获批出口凝析油的两家公司中的一家。

西方大国周三警告称，如果俄罗斯不采取更多举措来化解乌克兰东部的冲突，那么可能对俄实施新的制裁。乌东部分离势力与政府军之间的停火协议似乎面临破裂。

俄罗斯大使Vitaly Churkin周三对联合国安全理事会表示，伊朗和六大国将在7月2日展开两周的会谈，以期就伊朗核计划达成协议。他警告联合国制裁专家不要破坏最后阶段的会谈。(完)

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