港报社评：借镜两岸，为中港矛盾寻出路--经济日报6月26日

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
大陆国台办主任张志军昨首次官式访台，在两岸服贸僵局未解下，北京以怀柔、开放态度缓和争议，争台湾民心。两岸与中港虽难直接类比，惟只有对话非硬碰，才能解矛盾谋出路。
近年不少大陆半官方机构、地方首长亦曾访台，大多以经贸为主轴，惟张志军访台定位为「带着耳朵」的倾听之旅，听取台湾各界不同民意。反映北京暂放轻经贸议题，减台湾民众对大陆藉银弹「买」两岸关系的负面印象，并释两政治讯号。 其一，对台采怀柔政策。台湾反服贸运动起因，是民众忧两岸签服贸协议不透明，有黑箱作业之嫌，后期更被引导致抗中抗共。张志军展示愿听各界民意的柔软姿态，反映北京续以怀柔政策争台湾民心。 其二，对台政治弹性大。张志军除与台湾的对口机构、蓝营等见面外，重头戏之一是本周五和民进党「南天王」、高雄市长陈菊会面。此显示北京知两岸政治、社会差异大，只有展示最大诚意，保政治弹性和各党派人士沟通，才有利赢台湾人好感。 港人固乐见两岸关系逐步改善，亦冀中港亦如此。当然，两岸问题与中港关系不尽相同，难直接类比。惟张志军柔性访台正凸显当面对尖锐的矛盾与冲突，只有对话而非对抗，才可谋求出路。 张志军访台象征两岸关系再进一步，更揭示面对矛盾激化，必须以对话代替对抗，身段柔软而非强硬对碰，才能缓和对立、创造双赢的空间。
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路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G