港报社评：借镜两岸，为中港矛盾寻出路--经济日报6月26日

近年不少大陆半官方机构、地方首长亦曾访台，大多以经贸为主轴，惟张志军访台定位为「带着耳朵」的倾听之旅，听取台湾各界不同民意。反映北京暂放轻经贸议题，减台湾民众对大陆藉银弹「买」两岸关系的负面印象，并释两政治讯号。 其一，对台采怀柔政策。台湾反服贸运动起因，是民众忧两岸签服贸协议不透明，有黑箱作业之嫌，后期更被引导致抗中抗共。张志军展示愿听各界民意的柔软姿态，反映北京续以怀柔政策争台湾民心。 其二，对台政治弹性大。张志军除与台湾的对口机构、蓝营等见面外，重头戏之一是本周五和民进党「南天王」、高雄市长陈菊会面。此显示北京知两岸政治、社会差异大，只有展示最大诚意，保政治弹性和各党派人士沟通，才有利赢台湾人好感。 港人固乐见两岸关系逐步改善，亦冀中港亦如此。当然，两岸问题与中港关系不尽相同，难直接类比。惟张志军柔性访台正凸显当面对尖锐的矛盾与冲突，只有对话而非对抗，才可谋求出路。 张志军访台象征两岸关系再进一步，更揭示面对矛盾激化，必须以对话代替对抗，身段柔软而非强硬对碰，才能缓和对立、创造双赢的空间。