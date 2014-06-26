台湾汇市：台币早盘创两个半月高位，弱势美元带动但交投尚未加温

路透台北6月26日 - 台币兑美元 周四盘初扬升至两个半月高位。上日美国疲弱的第一季数据令国际美元趋软，带动风险胃纳增强，台币随同主要亚币走高；加上出口商月底的美元卖压预料陆续出炉，市场估台币升势今日将较为明显。

交易商表示，美国逊于预期的数据带动沉寂已久的交易盘零星进场，一早美元空头进场，但力道不大，盘中报价稀疏反而让台币升值速度略快。不过交投量尚低，且出口商一早不愿追价，宁可先行观望，令台币升至29.950附近暂时止稳。

“出口商还没有大量出来...但晚一点如果还是这个价格，不卖也不行了。”一位本地银行交易员说。

台币早盘高位暂在29.933，来到两个半月高点，前高为4月10日的29.910。

交易员预估，出口商月底的抛汇需求还在逐渐增加，虽然台币升破29.950不为出口商乐见，但实需带动的交投或进一步让台币测试逼近前波高位，今日高点先看前高 29.910-29.920间。

不过交易员也指出，美国第一季的数据已是过去式，美元弱势短线即有机会修正，加上季底含今天也仅剩三个交易日，在出口商美元卖压消化完毕后，随着美元回升，下月初台币或重回盘整，再创高位的机会不大。

此外，市场对央行今日午后将召开的第二季全体理监事会议预期没有变化，路透调查显示分析师预估重贴现率将维持在1.875%不变。

交易员预估今日台币主要交易区间料在29.920-29.970，上日主要区间在29.974-29.989。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的换汇点折价亦扩大，一个月远汇报价 早盘美元跌破29.900关卡，暂报在29.880/29.892左右，上日纽约盘收在29.915。

交易员观察盘中动态：

* 美元指数 上日最弱触及80.091，亚洲早盘虽弱但已回稳

* 韩元 趋升亦对台币有带动效果

* 出口商暂时不愿追价，进口商承接美元力道亦不大

* 台股 高涨助益台币涨势

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.920-29.970

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