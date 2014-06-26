台湾汇市：台币早盘创两个半月高位，弱势美元带动但交投尚未加温

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透台北6月26日 - 台币兑美元 周四盘初扬升至两个半月高位。上日美国疲弱的第一季数据令国际美元趋软，带动风险胃纳增强，台币随同主要亚币走高；加上出口商月底的美元卖压预料陆续出炉，市场估台币升势今日将较为明显。
交易商表示，美国逊于预期的数据带动沉寂已久的交易盘零星进场，一早美元空头进场，但力道不大，盘中报价稀疏反而让台币升值速度略快。不过交投量尚低，且出口商一早不愿追价，宁可先行观望，令台币升至29.950附近暂时止稳。
“出口商还没有大量出来...但晚一点如果还是这个价格，不卖也不行了。”一位本地银行交易员说。
台币早盘高位暂在29.933，来到两个半月高点，前高为4月10日的29.910。
交易员预估，出口商月底的抛汇需求还在逐渐增加，虽然台币升破29.950不为出口商乐见，但实需带动的交投或进一步让台币测试逼近前波高位，今日高点先看前高 29.910-29.920间。
不过交易员也指出，美国第一季的数据已是过去式，美元弱势短线即有机会修正，加上季底含今天也仅剩三个交易日，在出口商美元卖压消化完毕后，随着美元回升，下月初台币或重回盘整，再创高位的机会不大。
此外，市场对央行今日午后将召开的第二季全体理监事会议预期没有变化，路透调查显示分析师预估重贴现率将维持在1.875%不变。
交易员预估今日台币主要交易区间料在29.920-29.970，上日主要区间在29.974-29.989。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的换汇点折价亦扩大，一个月远汇报价 早盘美元跌破29.900关卡，暂报在29.880/29.892左右，上日纽约盘收在29.915。
交易员观察盘中动态：
* 美元指数 上日最弱触及80.091，亚洲早盘虽弱但已回稳
* 韩元 趋升亦对台币有带动效果
* 出口商暂时不愿追价，进口商承接美元力道亦不大
* 台股 高涨助益台币涨势
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.920-29.970
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G