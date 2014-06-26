港报社评：山雨欲来风满楼治乱走向临界点--明报6月26日

香港近期社会氛围之诡异极为罕见，因为包括官方和民间都认定香港将发生冲击社会稳定的重大事件；但是，明知道香港安危面对严峻挑战，却没有任何一方、任何人挺身而出，尝试扭转情势，而是等待观看硬碰后的结果。香港情势演变至如此，只能期望各方暂时后退一步，思考怎样处理才符合国家与香港的最大整体利益。

占中投票虽然仍在进行，但是因为回响强烈，有团体已经放言将会在7·1游行之后，预演占中，以加大力度在政改争议中取得更多筹码。占中运动的温和中间属性已经变质。

另外，有团体中人放言预演占中，会否成事，尚待验证，不过，事态反映占中发起人已经无法主导整场运动。

最近几日，传媒断断续续披露警方、消防救护、惩教署等部门的部署，使人看到当局估算即使是预演占中，也可能出现大规模乱局的应对准备。

若占中发生，又为激进势力骑劫利用，则只能寄望警队展示足够力度，控制局面，尽量不使情况恶化至迫使中央出手。这是警队、香港整体要面对的严峻现实。

警队有责任维护治安，但是围绕政改争议，却把警队推上涉及香港治乱安危的位置，这是极其无奈的发展。情势如此危急，激进势力骑劫的风险亦众所周知，以占中方式向中央摊牌是否恰当，值得占中发起人再思考。目前的情况是除了占中，港人是否就没有争取真普选的办法和空间，从温和中间力量的角度审视，不认为如此。设若从占中思维后退一步，中央同时释出善意，则原本两阵对圆就会出现空间，让各方重新思考出路。