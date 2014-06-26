港报社评：北京与民进党距离略缩短--星岛日报6月26日

国务院台湾事务办公室主任张志军，昨日成为抵达台湾访问的大陆处理台湾事务最高层官员，他访台期间与民进党人士的互动，特别值得关注。

王郁琦此行除了去国民党主政的新北、台中和彰化县外，还会去民进党的大本营高雄，会晤曾经访问大陆的绿营重量级人马市长陈菊。

北京方面曾经有相当长的日子，在台湾事务上只与国民党交手，不过，多次选举显示民进党亦有相当大的民意基础，北京渐渐放软态度，只要不支持台独，都有交往商谈的空间。

中共总书记习近平，今年二月会晤到访北京的国民党荣誉主席连战一行，提出了对台政策的「习四点」，开宗名义的第一点，就是「两岸同胞一家亲」，第二点讲述「两岸同胞命运与共，彼此没有解不开的心结」，让台湾人听了贴心。

另一方面，虽然「太阳花学运」凝聚一股反大陆气氛，但是作为绿营主力的民进党，却在调整政策，趋向模糊化。今次张志军赴台，遇上深绿人士示威，民进党则表明不会发动示威，展示珍惜与内地官员交流的姿态，党内甚至会讨论是否冻结台独党纲。

国民党总统马英九将于两年后任满，民进党希望赢得大选再度执政，但是明白高张台独政纲难以得到足够选票，就算当选都难借大陆之力改善台湾经济民生。

比起国民党现时所得的支持度，民进党气势如虹。北京方面虽然继续偏向国民党，但已不再把鸡蛋统统放在同一个篮子里。

北京和民进党分歧仍大，双方要继续良性互动，才能够避免万一民进党重新执政，引起两岸紧张关系和政局动荡。