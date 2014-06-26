港报社评：北京与民进党距离略缩短--星岛日报6月26日

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
国务院台湾事务办公室主任张志军，昨日成为抵达台湾访问的大陆处理台湾事务最高层官员，他访台期间与民进党人士的互动，特别值得关注。
王郁琦此行除了去国民党主政的新北、台中和彰化县外，还会去民进党的大本营高雄，会晤曾经访问大陆的绿营重量级人马市长陈菊。
北京方面曾经有相当长的日子，在台湾事务上只与国民党交手，不过，多次选举显示民进党亦有相当大的民意基础，北京渐渐放软态度，只要不支持台独，都有交往商谈的空间。
中共总书记习近平，今年二月会晤到访北京的国民党荣誉主席连战一行，提出了对台政策的「习四点」，开宗名义的第一点，就是「两岸同胞一家亲」，第二点讲述「两岸同胞命运与共，彼此没有解不开的心结」，让台湾人听了贴心。
另一方面，虽然「太阳花学运」凝聚一股反大陆气氛，但是作为绿营主力的民进党，却在调整政策，趋向模糊化。今次张志军赴台，遇上深绿人士示威，民进党则表明不会发动示威，展示珍惜与内地官员交流的姿态，党内甚至会讨论是否冻结台独党纲。
国民党总统马英九将于两年后任满，民进党希望赢得大选再度执政，但是明白高张台独政纲难以得到足够选票，就算当选都难借大陆之力改善台湾经济民生。
比起国民党现时所得的支持度，民进党气势如虹。北京方面虽然继续偏向国民党，但已不再把鸡蛋统统放在同一个篮子里。
北京和民进党分歧仍大，双方要继续良性互动，才能够避免万一民进党重新执政，引起两岸紧张关系和政局动荡。
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路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G