港报社评：阻挠拨款祸民生顾全大局速表决--文汇报6月26日

反对派立法会议员就「新界东北发展计划前期拨款」不断拉布。新界东北发展可以释出大批土地作建屋之用，基层市民是最大受益者，反对派针对拨款的拉布行动，不但令东北发展不断延误，更令到多项民生措施受阻。推动拨款如期完成，并非为了政府面子，而是为了广大市民利益。立法会议员应该顾全大局，防止拉布瘫痪施政，早日表决东北发展拨款。

财委会在下月立法会休会前，目前只余下3次会议，但仍需处理包括东北发展在内的70多个与民生有关的拨款项目，议程相当紧迫。如果新界东北拨款继续在财委会遭到拉布阻挠，大量基建工程和经济民生政策拨款，包括中长期房屋用地发展，环保、医院、老人院、教育及文化体育设施等工程，都将受到延误，不但导致严重超支问题，更令民生服务大受影响。

应该看到，公众对议会无日无之的拉布已经不胜其烦。然而，发动拉布的人民力量议员陈伟业不但没有反省恶行，反而指责政府只顾面子，并要求政府更改财委会议程，让涉及民生福利等拨款可早日通过。这种说法完全是颠倒是非。政府如果每当遇到拉布就轻易退让，只会纵容议员继续破坏议会纲纪，政府和议会运作只会陷入瘫痪，后患无穷。

新界东北发展具有争议性。发展局局长陈茂波昨晚已经亲身落区，与多个团体会面，解释政府的立场和计划原意，听取受影响居民的意见及诉求。当局应进一步做好居民的解说和安抚工作，释除居民疑虑，令东北发展计划能够畅顺推行。