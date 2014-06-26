港报社评：阻挠拨款祸民生顾全大局速表决--文汇报6月26日

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
反对派立法会议员就「新界东北发展计划前期拨款」不断拉布。新界东北发展可以释出大批土地作建屋之用，基层市民是最大受益者，反对派针对拨款的拉布行动，不但令东北发展不断延误，更令到多项民生措施受阻。推动拨款如期完成，并非为了政府面子，而是为了广大市民利益。立法会议员应该顾全大局，防止拉布瘫痪施政，早日表决东北发展拨款。
财委会在下月立法会休会前，目前只余下3次会议，但仍需处理包括东北发展在内的70多个与民生有关的拨款项目，议程相当紧迫。如果新界东北拨款继续在财委会遭到拉布阻挠，大量基建工程和经济民生政策拨款，包括中长期房屋用地发展，环保、医院、老人院、教育及文化体育设施等工程，都将受到延误，不但导致严重超支问题，更令民生服务大受影响。
应该看到，公众对议会无日无之的拉布已经不胜其烦。然而，发动拉布的人民力量议员陈伟业不但没有反省恶行，反而指责政府只顾面子，并要求政府更改财委会议程，让涉及民生福利等拨款可早日通过。这种说法完全是颠倒是非。政府如果每当遇到拉布就轻易退让，只会纵容议员继续破坏议会纲纪，政府和议会运作只会陷入瘫痪，后患无穷。
新界东北发展具有争议性。发展局局长陈茂波昨晚已经亲身落区，与多个团体会面，解释政府的立场和计划原意，听取受影响居民的意见及诉求。当局应进一步做好居民的解说和安抚工作，释除居民疑虑，令东北发展计划能够畅顺推行。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。