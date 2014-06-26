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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 09:43 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元四日来高点下移，上升趋势受阻

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* 昨日尽管零售销售数据疲弱，但英镑/美元仍然出现十字星型态--亚洲时段陷于窄幅波动

* 五日移动均线和动量指标触顶，上升趋势迟滞

* 10日和20日移动均线随波林格区间一同向上，但需要尽快取得进展

* 若收在正处升势的10日均线切入位1.6995下方，则暗示升势将进入整理

* 伦敦市场的1.6952/1.7005区间构成初步支撑位和阻力位

* 相关技术图形： link.reuters.com/vum32w

(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)
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