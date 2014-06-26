台湾央行：连三年维持重贴现率1.875%不变，扩大房市管控

标题新闻：2月美国汽油日需求同比减少2.4%或21.8万桶，至898.8万桶，连降第二个月-EIA
EIA：能源资料协会 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北6月26日 - 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第12季度维持利率不变。这符合金融市场的预期。
央行并进一步扩大对房地产的管控，在发布的新闻稿中称，将进一步扩大房市管制区至新北市的五股、泰山、八里与莺歌，以及桃园的四个行政区。此外，调整高价住宅认定标准，最高贷款成数降为五成。全国不分区单一借款人第三户以上房贷，最高成数五成。
对于景气展望，央行称，全球景气仍具不确定性，经济和缓复苏中，国内通膨率略升，通膨展望尚在可控制范围。
路透调查显示，台湾央行在今日举行的理监事会议中，将连续12季维持重贴现率在1.875%不变。
5月底时台湾官方调高了今年经济成长率和通膨率至2.98%及1.53%，因民间消费和民间投资较预估为佳。但分析师认为，通膨仍属温和，经济成长脚步缓慢下，央行升息仍远。 (完) (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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