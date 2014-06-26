台湾央行：连三年维持重贴现率1.875%不变，扩大房市管控

路透台北6月26日 - 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第12季度维持利率不变。这符合金融市场的预期。

央行并进一步扩大对房地产的管控，在发布的新闻稿中称，将进一步扩大房市管制区至新北市的五股、泰山、八里与莺歌，以及桃园的四个行政区。此外，调整高价住宅认定标准，最高贷款成数降为五成。全国不分区单一借款人第三户以上房贷，最高成数五成。

对于景气展望，央行称，全球景气仍具不确定性，经济和缓复苏中，国内通膨率略升，通膨展望尚在可控制范围。

路透调查显示，台湾央行在今日举行的理监事会议中，将连续12季维持重贴现率在1.875%不变。