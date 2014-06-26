港报财经评论：中石油系走出阴霾--经济日报6月26日

中石油系走出阴霾 /林瑞芬

港股周一从高而急插水下，而半年结在即，但求平稳。守稳才能打拼下季度，对中、港股市下季表现，憧憬有小阳春之局。恒指昨收报22,866，微跌0.06%；成交额只有439亿港元。短线有所整固，若回试22,500（不跌至更佳）尚可以接受，阻力关键在23,500左右。

内房龙头万科 昨终登场，开市报13.66港元，结果以13.28港元收市，略逊于市场估计的15港元水平。正如预期，其实力相当的中国海外 ，昨收报18.86港元，跌1.46%，依前估计17.5港元之中期支持位应发挥不俗，不宜过虑。以昨收市价计，万科往绩市盈率近7.7倍（2013年度其每股盈利约1.725港元），而中国海外只有6.7倍（2013年度其每股盈利约2.82港元）；而万科每股往绩市帐率为1.5倍（2013年度其每股盈利约8.7港元），而中国海外为1.4倍（2013年度其每股盈利约13.45港元）。万科与中国海外虽然实力相当，但已分析过，始终公司成长背景不同，各有千秋，后者红筹背景。短线市场着眼点或在两者市盈率及市帐率的比较。而万科亦可能获加入国企指数或富时中国25指数，有买盘收集的占优势。中期则始终着眼，究竟中国楼市的调整是否可以软着陆。在目前楼市尚未有明确的放松政策底下，内房股的压力仍强，两股难望跑赢大市只宜趁每段突如其来的不看好的投资者突袭，在超卖情况下才能作收集。

年初以来，中、港股市指数窄幅上落非常，不但无波幅，恒指若以年初23,244计至昨报22,866，仍有跌幅1.6%。国指同期由10,816起点，至昨日收报10,180，更有跌幅5.9%。发掘跑赢大市之股份更为重要，大前提如此，但实行也不易，因中国内地宏观经济仍然偏弱，惟有尽力而为。伊拉克近月战火四起，对国际油价起刺激作用，油股中石油 6月以来由9.25港元上升至现水平都有近3.6%的升幅。综合最近公司及昆仑能源 消息启示，其实，中石油自去年爆发高管被调查贪腐的事件扰攘已近尾声，公司已逐步纳回轨道。本周中石油公布，中国石油天然气集团公司已成立董事会，共由八位董事组成，其中内部董事两名，外部董事五名，还有一名职工董事。其中，外部董事中有两人还是外企高管，可见其整治管理层的决心。

低空快开放，买中航科工 /余少文

憧憬中国内地即将开放低空空域，可以推动通用航空产业发展，利好中航科工 ，再加上集团间接参与战机和导弹研制，同样受惠中国内地加大国防开支。国企指数昨日跌70点或0.7%，收报10,180点，成交额85亿港元，只有35%主板H股可以逆市上升。而红筹指数升17点或0.4%，收报4,294点，成交额32亿港元，受惠汽车、公用股等反弹所带动。

尽管“六绝月”仍未结束，但预期表现不及“五穷月”，因为周五期指结算，相信未来两日不会有太大变化，再加上下周二是“七一假期”，不排除闷住结束六绝月。7月能否翻身，除了外围因素外，也要看中国内地有没有好消息，若然继续缺乏消息，市场会观望8月中期业绩期，又可能会出现闷局，观望情绪似乎挥之不去。但投资者要留意，沪港通可能在第三季尾至第四季出台，不排除8月已开始偷步炒作相关消息，投资者要留意证券股。至于过去曾提及的中航科工，股价回到去年低水平，昨日跌0.7%，收报4.19港元，过去三个多月回落约18%，表现令人失望，尽管股价收低于汇聚的10天、20天和50天平均线，或会再下试4港元水平，但认为是入市机会，因为中航科工有两大优势，模拟组合部署在3.8港元买入6,000股，如跌至3.5港元以下再加码4,000股。

以中航科工现有业务和经营环境来看，彭博料其今明两年每股盈利增长分别为11%和23%，以目前预测PE23倍而言，现价确实偏高，但焦点是其直升机业务和新参与的歼击机及导弹业务。前者当然受惠即将开放的低空空域，只是低空空域已讲多年，市场相信2015年可以全面开放，利好去年已积极整合直升机业务的中航科工的未来业绩，因透过旗下A股公司哈飞股份负责直升机、定翼机，洪都航空则负责教练机。其实，中航科工母公司中航工业自3月开始，积极向地方政府推销爱飞客通用航空综合体，作私人驾驶执照培训、个人飞行活动、飞机托管、飞机销售等服务，也为日后开放的低空空域铺路。高盛证券报告指出，中国内地机场数目，会由2013年的193个增加至2015年的230个，有助中国内地通用航空维持双位数的增长，以及增加直升机的需求。