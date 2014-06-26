港报财经评论：从股债两市看内房--信报6月26日

从股债两市看内房 /习广思

市场无风无浪日子太长，不明朗因素渐渐出现。美股高位压力增，纳指反弹至3月初高位后遇阻，伊拉克局势成最大不明朗因素。欧美股市高位回吐，中港股市吹无定向风，半年结前走势反覆，中国内地新股重启反应难料，短期叫人无所适从。恒指周一急挫后，不看好的投资者未有乘势杀落，昨天恒指在外围一片淡风中几近停滞，继续窄幅拉锯。恒指昨天收报22,866点；大市成交额439亿港元，全日下跌区区13点。不过，大市有近670只股份下跌，指数低波幅可能是假象，大市正在转弱。蓝筹股表现一般，中资金融股转弱，濠赌股跌稳。

大市缺乏焦点，汽车股续强，华晨 股价挑战去年10月高位，其所分拆的新晨动力 向母公司收购额外连杆生产线，股价逆市升6%。汽车股先有销售数据利好，再有新能源车免税政策憧憬，部分经销商股价亦回升，宝信汽车 涨3.5%。内房市场悲观情绪未散，摩通分析员指出，内房市场气氛在6月恶化，销售表现或再次低过预期，如果市场进一步恶化，下调速度将非常快。分析员指出，在未来6至8个星期内，内房实体市场恶化的话，有可能引发减价战，即使地方政府实施放宽楼市措施，亦难以改善市场情绪。瑞银则预期，更广泛的减价潮将在8月下旬至9月初出现，理由是销售放缓且供应增加。

内房5月数据差强人意，首5个月住宅房屋新开工面积按年下跌21.8%，销售面积跌9.2%。同时，楼价跌势蔓延至一线城市，5月一线城市销售按年下跌22%，较其他城市下跌速度快。其次，整体楼价升势已扭转，5月70大中城市新建商品住宅中，有约35个城市的楼价按月下跌。这是下跌周期的开始，早前曾指出这轮内房调整可能长达2至3年，而且楼价要跌近30%才足够。内房坏消息不断，年初市场担心的信托及债务违约风险仍在，2014年有近6,000亿人民币的房地产信托到期，7至8月是另一个兑付高峰期。市场原本预期5月是信托高危期，但瑞信经济师陶冬指出，银行准许延期还款、地方政府出手救市，以及资产管理公司购买等行为，令部分有危机的信托暂时能够应对困难，偿付高峰由2014年中推延至2015年初。

纳指倘急挫，美元势走高 /苏子

前晚标指及纳指5,000再创今年新高，道指则续在17,000点心理关口前遇严峻阻力，未能跟随其余两大指数破关而上致触发回吐，令三大指数急挫。值得留意的是，纳指5,000虽然可以突破今年3月6日的4,371.71点高位及上周五的4,372.18点高位，而且创新高那刻，走势可用气势如虹来形容；可惜当高位触及4,399.87点后便遇上庞大沽压，指数更在4,395.97点至4,399.87点之间激烈争持近两小时才由不看好的投资者胜出。不看好的投资者胜出后得势不饶人，令指数自上述高位大幅回落逾1%，最后指数挫至4,342.90点低位才回稳，而此低位刚好在10天平均线支持附近。

近期美股的走势一直以纳指较为强劲，前晚纳指5,000乏力突破后可以随即来个反高潮，出现单日转向并令到日线图呈现不利后市的射击之星形态，因此，若较强势的纳指5,000可以承接前晚弱势并顺利破关而下，若周三明显在10天平均线以下收市，近期美股的不寻常强势有甚高机会告一段落了，料随后20天平均线支持较大机会可以一攻即破，并补回上月23日至27日在4,186.58点至4,204.72点之间的裂口。由于此裂口与50天平均线支持相若，因此，理论上指数在补回裂口后将会获得强劲承接力而出现较明显的反弹浪；不过，若然届时指数在补回裂口后却进一步跌至50天平线以下波动，那便要小心市况有变，美股或在市场情绪risk off下，料会向下作出更深的调整市。

由于纳指对息口的变化较为敏感，若指数见顶后大幅下挫至50天平均线以下，并且再度考验200天平均线支持的话，将意味着届时市场或再担心美国通胀可能会升温，美国最终会提前进入加息周期，即与联储局主席耶伦对通胀及美息的预期有明显出入的话，估计美元将会因此获得支持而再次走高。留意纳指若如预期般大幅走低时，日圆汇价会否明显转强，若日圆因为市场担心美国提早加息而呈现偏弱的势头，相信美元兑日圆最终将可顺利突破102.8/103日圆阻力区及挑战今年的105.44日圆高位，较难下破今年的100.73日圆低位了。