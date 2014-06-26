更新版 1-中国债市：三个月国库现金定存利率创逾20个月新低，半年末资金明显好于预期

* 三个月国库现金定存利率3.8%，为逾20个月新低

* 央行今日暂停正回购，半年末资金面明显好于预期

* 存款需求也较此前稍有缓解 (新增公告及市场评论等更多内容)

路透上海6月26日 - 中国财政部周四上午招标的三个月国库现金定期存款，利率创下逾20个月来新低，也远低于同期限shibor水平。因此前定向降准，以及央行四个月来首次暂停正回购等多重利好，致半年末前资金面明显好于预期。

交易员并表示，除流动性忧虑大幅减轻外，本次三个月的存款期限不能跨下一个季末，加之不少机构目前的存款压力有所消退，多因素共同作用，令是次中标利率意外走低。

据路透统计，今日3.8%的中标利率，是自2012年9月末以来包括三、六和九个月各期限的利率新低。此前低点为2012年9月18日招标的三个月期3.70%的中标利率。

“我这个(利率)中不了的。“华中一银行交易员称,”利率多少啊？哦...居然中了，3.8%,真无语，太低了。”

中国央行公开市场今日未进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周公开市场将净投放资金120亿元，已连续七周净投放。

作为资金成本的主要参考指标--三个月shibor上日报在4.7582%。而近期股份制银行发行的三个月期同业存单，利率则在4.65%左右。

4月以来，中国央行两次实施定向降准。尤其是第二次，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行 、招商银行 、民生银行 在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。

华东一银行交易员补充认为，从存款属性来说，三个月期限感觉略短，吸引力稍弱可能也是导致今日中标利率偏低的原因之一。

不过也有一位地方性银行的交易员认为，本次国库现金存款，对其所在机构来说，不论是作为存款，还是补充流动性，都是比较合算的，“我是没券啊，不然多投点。”

财政部与央行今日进行的三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标总量为500亿元人民币，中标利率3.80%。

财政部最近一次同期限品种招标在今年1月23日，当期中标利率为6.13%。

今日进行的国库现金定存为今年第六期，计划存款量500亿元人民币。起息日为6月26日，到期日为9月25日。包括本次，今年以来已进行的招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%

二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%

三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%

四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%

五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%

六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%

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合计 2,800