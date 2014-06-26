《汇市简讯》新西兰元兑日圆跳涨，上看90水准

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
0137GMT
* 新西兰元兑美元、以及包括兑日圆在内的其它货币，在亚洲时段大幅上扬
* 基金推动新西兰元/美元上涨，日本投资者在交叉汇率方面的买兴亦引人注目
* 被提及的原因包括央行政策预期存在差异，新西兰央行立场料偏于强硬，而美联储/澳洲央行/英国央行未必如此
* 新西兰元/日圆从88.81升至89.20，上看89.27和89.90，两者分别为5月6日和4月1日所及高位。
* 89.30上方有一些停止单，90.00上方更多
* 若升逾89.90年高，将挑战2007年10月以来高位。
(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G