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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 10:03 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑日圆跳涨，上看90水准

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* 新西兰元兑美元、以及包括兑日圆在内的其它货币，在亚洲时段大幅上扬

* 基金推动新西兰元/美元上涨，日本投资者在交叉汇率方面的买兴亦引人注目

* 被提及的原因包括央行政策预期存在差异，新西兰央行立场料偏于强硬，而美联储/澳洲央行/英国央行未必如此

* 新西兰元/日圆从88.81升至89.20，上看89.27和89.90，两者分别为5月6日和4月1日所及高位。

* 89.30上方有一些停止单，90.00上方更多

* 若升逾89.90年高，将挑战2007年10月以来高位。

(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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