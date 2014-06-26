《焦点》中国小额外币存款利率改革扩围，为全面利率市场化提供“试金石”

* 周五起小额外币存款利率上限改革试点扩大至上海市

* 为境内人民币存款利率市场化推进提供“试金石”

* 市场影响可控，下一步个人外币存款利率放开受关注

* 有助于形成市场化汇价调整机制

作者 李文科

路透上海/北京6月26日 - 中国利率市场化改革又迈出关键一步。境内小额外币存款利率市场化扩围至上海市，可谓基本打通了境内外币利率市场化通道，此举将为境内人民币存款利率市场化的推进提供“试金石”。

中国人民银行上海总部宣布，将自周五(27日)起放开小额外币存款利率上限的改革试点，由上海自贸区扩大到上海市，这也是第一项走出自贸区、推广复制到区外的金融改革政策。

虽然央行官员指称此举有较强的溢出效应，但业内人士和专家指出，鉴于中国境内大额外币存款利率已实现市场化，目前的境内外币小额存款利率距离上限还有很大空间，且小额外币存款的规模相对有限，因此当前小额外币存款利率市场化扩围应该不会对市场有太大影响。

“这是利率市场化向前推进一步，比较难得的，当然会对人民币利率市场化有试水的效应...关键是有一就有二，外币开始了，人民币就不远了。”某外资行中国总行结构型产品与资金管理董事娄超指出。

她并指出，立足国内的存量来看，央行此举已经基本打通了外币利率市场化，但境内外的外币流通的通道还是不充分的，依然有外债指标、资本项目管制等限制。

招商银行总部金融市场部高级分析师刘东亮也指出，这一改革扩展到上海市，相当于是扩大至全国，与此同时，上海的金融机构将逐渐掌握外币定价权，企业的外币融资成本也会受到一定影响。

不过交通银行首席经济学家连平强调，央行此举一定会给人民币的小额存款放开提供启示和借鉴，且从宏观上讲，央行此举还有助于藏汇于民，减轻外汇储备的压力，不过随着规模扩大，也会进一步增大外汇存款的波动性，从而加大货币政策的操作压力，并对宏观经济造成影响。

央行上海总部发布的新闻稿并指出，试点扩大工作将按先单位存款，后个人存款的原则分步实施；并将密切监测外币利率变化和外币资金流动，综合运用窗口指导和宏观审慎管理工具，保证市场的稳定运行。

央行上海总部副主任张新在新闻会上表示，因为外币存款跨省市开户没有限制，所以改革的溢出效应将比较广泛，改革涉及的外币存款盘子比较大，影响范围比较广，上海的外币存款占全国的七分之一，截止5月底，外币存款余额767亿美元，其中小额存款占26.4%。

**市场影响料可控**

市场人士指出，此次扩大试点改革的市场影响不会太大，改革试点扩大是先企业后个人，对于单位客户而言，利率放开后可以直接存款，不用绕道去做理财产品，而个人外币存款利率放开将会更受关注。

此次改革也有比较好的有利条件，张新就提到，此次扩大试点改革的有利条件是外币资金需求在全球都维持相对均衡的状态，目前国内的外币存款利率均低于上限。

“可以预见这一轮的变化应该是比较可控的，而个人的部分对价格更敏感，银行需要摸底的部分也更大，”娄超认为。

她并解释称，从短期银行端和场内外汇交易端看，此举影响并不大，发生大规模存款搬家的可能性很小，而外币利率市场化对个人客户其实更有吸引力，不排除届时会产生比价大战。

央行新闻稿也称，上海自贸区先行先试放开小额外币存款利率上限后，经过三个多月的试点后，市场总体平稳，区内区外小额外币存款利率没有出现明显价差，区内外币存款挂牌价格基本稳定，没有出现大规模跨区跨行的存款搬家现象。

张新强调，不希望外币贷款利率因为此次市场化改革而提升。而此次改革的目标之一是希望维持外币存款市场秩序的基本稳定，即外币存款利率不发生大幅的异动，存款不发生大规模搬家，央行会对个别出现价格异动和存款搬家的机构采取窗口指导，包括约谈、通报批评、内部警告、叫停业务等措施。

“存款搬家不可怕，反而证明市场是透明而自由的，怕的是恶性报价或者银行端的恶性竞争，所以要强调健康，健康就是客户不要坐地要价，银行不要乱涨价。”娄超称。

**有助于形成市场化汇价调整机制**

此项改革的长远意义其实更值得关注。专家指出，小额外币存款利率市场化的推进，将促进金融机构的外币金融产品的创新和发展，更多满足市场多样化需求，使得金融机构的外币存贷款市场和银行间外汇市场有效统一。

外币利率市场化改革基本完成，外汇价格将更反应境内市场外汇的供需关系，提升金融机构的外币利率定价能力和风险管理能力，长期看有助于形成市场化的汇价调节机制。

通过汇价的市场化机制，金融机构本外币的资产负债管理得到优化，有助于缓解货币过度错配的状况。

而上述这些在自贸区施行这一改革时已经略有体现。央行新闻稿指出，自贸区金融机构外币利率自主定价和风险管理的意识、能力得到增强，主要银行明显下调了外币存款的议价门槛；自贸区企业增强了与银行议价的主动权，财务收益有所提高，资金管理更加便利。

央行对利率市场化设计的改革推进路线图是:“先贷款后存款，先外币后本币”的“四步走”战略。（完）