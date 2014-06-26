《热点透视》卡尼为市场上了有益一课：央行无法咬定利率前景

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 石冠兰

路透伦敦6月25日 - 通过近期英镑汇率的波动，可以看出交易员在与卡尼相抗争。许多人认为这位英国央行总裁不可靠。但他们根本就是在追求不该追求的东西：从必须应对高度不确定世界的央行手中拿到确定性。

卡尼周二在议会作证后，英镑应声下跌。他发出的最新讯息是，经济中仍有闲置产能，而且市场低估了经济不确定性。交易员以及一些政界人士认为，这表明他从不到两周前表明的立场后退。当时他表示，升息可能早于市场预期，该言论推动英镑劲扬。

这并非卡尼首次前后矛盾。今年稍早，他抛弃了过分简单的“前瞻性指引”。英国央行货币政策委员会(MPC)当时认为，失业率作为政策指标，发出了关于经济表现强劲的错误信号。而他在6月初的讲话，完全不同于先前关于利率不会在2015年前上调的强烈暗示。

不过，这次，指责他立场摇摆不定似乎是不公平的。在伦敦市长官邸演讲时，卡尼明确表示实际经济数据将决定货币政策。交易员忽视了出现意外的可能性，将今年可能升息的说法当作新的确定事项。他的最新言论与稍早的表态一样，都含有不确定成分，只是当时被市场忽略了。

实际上，卡尼基本在陈述两个事实。英国央行并不知道未来是怎样的，搞清当前形势也非常困难。