《路透晚报》--6月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国小额外币存款利率改革扩围，为全面利率市场化提供“试金石”

中国利率市场化改革又迈出关键一步。境内小额外币存款利率市场化扩围至上海市，可谓基本打通了境内外币利率市场化通道，此举将为境内人民币存款利率市场化的推进提供“试金石”。

--中国经济：涉企收费实行目录清单管理，减轻企业负担--国务院

中国继续推进简政放权。国务院周四发布通知称，决定建立和实施涉企收费目录清单制度，坚决查处各种侵害企业合法权益的违规行为，加强涉企收费管理、减轻企业负担。

--《专栏》再论再贷款

在当前货币政策调控中，央行对再贷款的使用也有“权宜之计”的味道。再贷款可能孳生道德风险和信用风险，这可能也是央行试图创设新的基础货币投放工具--抵押补充贷款（PSL）的初衷所在。短期来看，央行宜将政策性再贷款比重维持在合理可控的范围内，同时拓宽相应融资渠道并推进融资市场化，逐步弱化政策性资金收放与基础货币吞吐间的直接关系。

--《焦点》青岛欺诈案后若银行收紧融资，小型贸易商将面对被淘汰风险

青岛港口发生的库存融资欺诈案，已迫使银行和贸易行考虑对中国的大规模商品融资业务实施新的控制，贸易商认为这可能造成除大公司和国营企业之外的所有贸易公司信贷枯竭。

--中国金融：国开行获批筹建住宅金融事业部，缓解棚改资金问题--银监会

中国银监会周四表示，同意中国国家开发银行筹建住宅金融事业部，并将指导开发银行不断加大对棚户区改造的支持力度。

--台湾央行：连三年维持重贴现率1.875%不变，扩大房市管控

台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第12季度维持利率不变。这符合金融市场的预期。央行并进一步扩大对房地产的管控。

--两岸关系：同意研究区域经济进程参与方式，加速货贸协商

中国国台办主任张志军周三首度访问台湾，与台湾陆委会达成数项共识，其中双方均指出同意启动共同研究加入区域经济的适当方式和可行途径。

--香港数据：5月出口值按年升4.9%，因先进体和中国内地市场表现改善

香港政府统计处周四公布，5月整体出口值回复温和的4.9%按年增长，因先进市场和中国内地的表现均有改善。同期进口值亦升3.7%。

--台湾金融：兆丰金已向财政部报告公股金融机构合并评估--报载

台湾经济日报周四指出，财政部长张盛和及金管会主委曾铭宗昨日首度听取兆丰金提出的公股金融机构合并评估报告，众多指标中，合并对象出线机率较高的，主要是第一金、华南金及合库金。

【固定收益】

--《分析》正回购四个月来首度暂停，降融资成本中国央行仍将定向发力

面对年中资金波动敏感时点，中国央行呵护之意尽显。四个月来首次暂停正回购之举，不仅大出市场意料之外，连续七周净投放亦让市场憧憬，监管层对流动性调控还将延续今年来偏温和的态度，下半年公开市场逆回购重启有望。

--中国债市：三个月国库现金定存利率创逾20个月新低，半年末资金明显好于预期

中国财政部周四上午招标的三个月国库现金定期存款，利率创下逾20个月来新低，也远低于同期限shibor水平。因此前定向降准，以及央行四个月来首次暂停正回购等多重利好，致半年末前资金面明显好于预期。

--新债招标：中国进出口行两期债结果符预期，正回购暂停未明显扰动市场

中国进出口银行周四增发的三及五年两期债，中标收益率基本符合预期。因央行公开市场暂停正回购操作对现券影响稍纵即逝，机构投标情绪未受大的影响，中规中矩的投标倍数也反映需求较为平稳。

--《中国新债预测》国开行15年债利率预测均值5.28%，期限长需求主体有限

中国国家开发银行周五将发行一期超常规期限的15年固息债。路透调查显示，普通机构对该期限债券需求有限，加之同时还有逾500亿元人民币的地方债发行，预计明日国开债利率将高于同期限债券估值水平，预测均值落在5.28%。

--中国债市：上清所拟IRS集中清算保证金新增抵押品缴纳，会员分层扩至现券

上海清算所总经理谢众周四表示，为降低机构对IRS集中清算保证金的成本顾虑，接下来将研究推出抵押品如高等级信用债取代现金的保证金制度；另外IRS集中清算的会员分层机制，也将适时逐步扩大到现券。

--中国货币市场：资金供给宽裕但结构失衡仍存，信用债质押融资不易

中国银行间资金市场周四隔夜及七天期质押式回购加权利率仍波幅有限，资金供给总体宽裕但结构失衡情况依旧存在，以利率债质押借钱仍无虞，但非银机构为主的信用债质押融资不易。

--中国债市动态：现券小幅震荡，公开市场正回购未现身一度激发部分买盘

中国银行间市场周四现券小幅震荡；早间央行公开市场意外未进行任何操作，且现金定存利率创逾20个月新低，激发现券部分买盘，但此后进出口行新债招标利率基本符合预期，导致机构追涨动力不足，现券收益率又回稳。

--中国债市：IRS先跌后涨，央行暂停正回购不敌海外客盘平盘压力

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周四先跌后涨。交易人士指出，早间公开市场正回购意外暂停，且国库现金定存中标利率低企，IRS随之下行，但此后受海外客盘推动，IRS掉头向上。

【外汇】

--《财经洞察》人民币英镑直接兑换：水未到，渠先成

人民币和英镑实现直接兑换，对于人民币要晋身成重要国际性货币是一个不可或缺的关键“慢变量”，但却远非“去美元化”的充分条件。

--中国外汇：外管局发文支持银行增加外汇产品，助力客户规避汇率风险

中国外管局周三发文支持银行增加外汇期权和掉期互换等外汇产品，意在助力客户规避汇率风险，并支持外贸的稳定发展。分析师指出，这一新规将有助于活跃外汇市场，并丰富了当前双向波动的汇率市场背景下企业和市场主体的汇率风险规避的工具。

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小升，料延续窄幅盘整

中国人民币兑美元周四早盘随中间价小幅升值。交易员反映近日午盘购汇表现相对明显，但整体上6.24元下方的窄幅盘整仍有可能持续。

【证券/行业】

--路透调查：中国沪股、港股及韩国股市未来六个月料将劲升

根据一项路透调查结果显示，中国上海股市、香港股市以及韩国股市未来六个月料将上扬，因预期中国央行将放松政策，提振中国经济及亚洲经济。

--中国新股：龙大肉食三股首日上市均达涨幅上限，新股炒作火爆依旧

中国A股IPO重启后的首批新股周四集体亮相，尽管交易所此前调整首日交易规则，但仍难遏制新股火爆炒作行情。龙大肉食等三新股开盘后即因触发临时停牌限制而“秒停”，复牌后并齐刷刷封死在44%的首日涨幅上限。

--中国股市：沪综指收涨至一周新高，新股上市带动中小市值个股走势活跃

中国股市沪综指周四收涨至一周新高，IPO重启后首批新股今日上市，市场炒新热情不减。分析师表示，新股上市大涨带动了中小市值个股走势活跃，市场情绪有所转暖，料结构性行情有望延续，但主板市场仍将维持区间震荡格局。

--中国经济：引导社会资本积极参与粮食仓储设施建设--国务院

周三召开的中国国务院常务会议表示，创新投融资方式，引导社会资本积极参与粮食仓储设施建设。以东北地区和南方稻谷产区为重点，今明两年新建仓容1,000亿斤。支持主产区农民合作社、专业大户等建设有烘干设备的储粮设施。

--互联网金融：五家中小券商接入腾讯QQ证券平台，借互联网谋发展--报载

面对竞争压力，中国的中小券商欲借力互联网推动业务发展。上海证券报周四报导，随着腾讯企业QQ证券理财服务平台正式上线，中山证券、华龙证券、西藏同信证券、华林证券以及广州证券为首批接入平台的券商。

--中国并购：上半年涉及中国企业并购交易增近五成，逾20年来最活跃