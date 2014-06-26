台湾债市：公债殖利率早盘随美债下跌，观望央行会议结论

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透台北6月26日 - 台湾公债殖利率周四早盘下跌，因美国意外大幅下修首季GDP数据，带动台债殖利率随美债下滑。不过央行稍晚将举行理监事会议，市场观望气氛浓厚。
五年券103/9 因交割前最后回补日，表现稍强于10年券103/6 。交易商认为，美国10年公债 短线偏多，此将压制近期台债的空方气焰。不过五年券下方遭套牢筹码不少，10年券又因邮局锁住上下区间动弹不得，短线仅能狭幅震荡。
“台债下档的(解套)压力大，不敢追只能做壁上观。”一位证券商交易员说。
她表示，五年券因近日殖利率大幅弹升，交易商惨遭套牢。明日五年新券103/10 将开始发行前交易，首要观察殖利率能否守稳1.20%。
依据财政部公布第三季发债计划，新一期400亿台币的五年券103/10将在7月15日标售，也就是说，该券发行前交易展开的时间为本周五。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6：1.60-1.62%
• 五年公债103/9：1.18-1.20%
本地时间10:07时最新报价：
• 103/6殖利率跌1.05基点报1.6095%。
• 103/9发行前交易殖利率跌1.15基点报1.1905%。
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--表格：美国5月耐久财订单较前月下降1.0%，市场预估为持平 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G