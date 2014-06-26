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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 10:16 BJT

台湾债市：公债殖利率早盘随美债下跌，观望央行会议结论

路透台北6月26日 - 台湾公债殖利率周四早盘下跌，因美国意外大幅下修首季GDP数据，带动台债殖利率随美债下滑。不过央行稍晚将举行理监事会议，市场观望气氛浓厚。

五年券103/9 因交割前最后回补日，表现稍强于10年券103/6 。交易商认为，美国10年公债 短线偏多，此将压制近期台债的空方气焰。不过五年券下方遭套牢筹码不少，10年券又因邮局锁住上下区间动弹不得，短线仅能狭幅震荡。

“台债下档的(解套)压力大，不敢追只能做壁上观。”一位证券商交易员说。

她表示，五年券因近日殖利率大幅弹升，交易商惨遭套牢。明日五年新券103/10 将开始发行前交易，首要观察殖利率能否守稳1.20%。

依据财政部公布第三季发债计划，新一期400亿台币的五年券103/10将在7月15日标售，也就是说，该券发行前交易展开的时间为本周五。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6：1.60-1.62%

• 五年公债103/9：1.18-1.20%

本地时间10:07时最新报价：

• 103/6殖利率跌1.05基点报1.6095%。

• 103/9发行前交易殖利率跌1.15基点报1.1905%。

以下为最新相关报导链接：

--美国债市：公债价格上涨，因美国意外大幅下修首季GDP数据

--表格：美国第一季GDP环比年率终值为下滑2.9%，创09年第一季以来最大降幅

--表格：美国5月耐久财订单较前月下降1.0%，市场预估为持平 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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